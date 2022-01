Pierre & Vacances-Center Parcs : Chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2021/2022

Dans un contexte sanitaire toujours difficile, de remarquables performances au 1er trimestre de l’exercice,

avec un chiffre d’affaires des activités touristiques supérieur de 2% à celui d’avant-crise1

1] Chiffre d’affaires

En normes IFRS, le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2021/2022 s’élève à 314,2 millions d’euros (271,6 millions d’euros pour les activités touristiques et 42,6 millions d’euros pour les activités immobilières).

Le Groupe continue cependant de commenter son chiffre d’affaires et les indicateurs financiers qui y sont liés conformément à son reporting opérationnel, plus représentatif de son activité, i.e :

- avec la présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle,

- hors incidence de l’application d’IFRS 16

Un tableau de réconciliation entre le chiffre d’affaires issu du reporting opérationnel et le chiffre d’affaires en normes IFRS est présenté en fin de communiqué.

Par ailleurs, la réorganisation opérationnelle et juridique mise en place depuis le 1er février 2021, se traduisant par le regroupement de chacune des activités du Groupe au sein de Business Lines distinctes et autonomes, entraine une modification de l’information sectorielle en application de la norme IFRS8. La principale conséquence pour la communication du chiffre d’affaires du Groupe est la présentation de la contribution du secteur opérationnel « Adagio ». Ce secteur regroupe la contribution des sites pris à bail par le Groupe PVCP exploités sous la marque Adagio et confiés en gestion à la joint-venture Adagio SAS, ainsi que la quote-part détenue par le Groupe de la contribution d’Adagio SAS.

Enfin, le Groupe a fait évoluer son reporting opérationnel en cohérence avec la présentation retenue par la majorité des opérateurs touristiques concernant les commissions de commercialisation de séjours. Ainsi, le chiffre d’affaires de location des hébergements, présenté auparavant net de ces commissions est désormais présenté brut de ces charges. Ce changement de présentation n’a pas d’incidence sur le chiffre d’affaires total des activités touristiques.

Le chiffre d’affaires hébergement des exercices 2019/2020 et 2020/2021 est retraité en conséquence dans le tableau ci-dessous.

en millions d’euros 2021/2022 2020/2021 Evolution vs 2020/2021 2019/2020 Evolution

vs 2019/2020 selon reporting

opérationnel selon reporting

opérationnel

proforma* selon reporting

opérationnel

proforma* Tourisme 287,7 102,7 +180,0% 281,9 +2,1% - Center Parcs Europe 199,4 71,8 +177,6% 185,7 +7,4% - Pierre & Vacances Tourisme 51,6 17,8 +190,1% 51,8 -0,4% - Adagio 36,7 13,1 +179,5% 44,4 -17,4% dont chiffre d’affaires de location* 227,8 83,9 +171,6% 219,9 +3,6% - Center Parcs Europe 159,0 59,0 +169,7% 143,0 +11,3% - Pierre & Vacances Tourisme 35,7 11,0 +224,7% 35,9 -0,4% - Adagio 33,0 13,9 +137,7% 41,0 -19,6% Immobilier 67,8 64,4 +5,2% 93,1 -27,2% Total 1er trimestre 355,5 167,2 +112,7% 375,0 -5,2%

* Chiffre d’affaires de location exprimé brut des commissions de distribution

Chiffre d’affaires touristique

Après de remarquables performances sur la saison estivale, la croissance de l’activité se poursuit au 1er trimestre de l’exercice 2021/2022 avec un chiffre d’affaires en hausse de +180% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent (lourdement impacté par les effets de la crise sanitaire, avec la fermeture de la quasi-totalité des sites Pierre & Vacances et Center Parcs à compter de début novembre 2020).

Le 1er trimestre 2021/2022 affiche même des performances supérieures à celles du 1er trimestre 2019/2020, pré-crise Covid (hausse du chiffre d’affaires de +2,1%, dont +3,6% sur l’hébergement), avec :

- une croissance du chiffre d’affaires du pôle Center Parcs Europe de +7,4%, essentiellement liée à une hausse du prix moyen de vente, et bénéficiant à l’ensemble des Domaines (+11,3% sur l’hébergement, dont +13,9% pour les Domaines français et +9,9% pour les Domaines situés au BNG2).

Le taux d’occupation moyen est proche de 72% sur le trimestre, niveau identique à celui de 2019.

- un niveau d’activité stable pour le pôle Pierre & Vacances (-0,4%) :

le chiffre d’affaires hébergement des résidences en France (89% de l’activité du pôle au 1er trimestre) est en croissance de +6,5% (malgré une offre en baisse de -5,2%), dont +9,4% pour les destinations montagne et +4,2% pour les sites mer.

Le taux d’occupation des résidences à la montagne s’établit à près de 85% sur le trimestre (comparable à celui de 2019), et celui des résidences mer à plus de 62% (en croissance de plus de 4 points par rapport à 2019).

l’activité en Espagne, toujours impactée par le manque de clientèles étrangères, est en retrait sur le trimestre (-33,6% sur l’hébergement).

- Seule la marque Adagio affiche une activité inférieure à celle d’avant-crise (-17,4%), en raison du déficit de clientèles internationales et « corporate ».

Le taux d’occupation retrouve néanmoins un niveau proche de 70% (vs 40% au 1er trimestre 2020/2021 et 75% au 1er trimestre 2019/2020).

Chiffre d’affaires du développement immobilier

Au 1er trimestre 2021/2022, le chiffre d’affaires du développement immobilier s’élève à 67,8 millions d’euros, à comparer à 64,4 millions d’euros au 1er trimestre 2020/2021, résultant principalement de la contribution :

- des résidences Senioriales (13,9 millions d’euros vs 16,9 millions d’euros en 2020/2021),

- du Center Parcs Landes de Gascogne (Lot-et-Garonne) (12,2 millions d’euros vs 7,9 millions d’euros en 2020/2021)

- des opérations de rénovation de Domaines Center Parcs (36,7 millions d’euros vs 26,9 millions d’euros en 2020/2021).

2] Perspectives – Activités touristiques

Compte tenu des réservations touristiques à date sur le 2ème trimestre de l’exercice 2021/2022, le Groupe anticipe à ce jour, en comparaison avec le 2ème trimestre 2018/2019 (avant-Covid) :

- une activité en croissance pour le pôle Center Parcs Europe, bénéficiant notamment d’une hausse significative du prix moyen de vente sous l’effet de la montée en gamme de la majorité des Domaines,

- un chiffre d’affaires comparable pour Pierre & Vacances en France, retraitée de la baisse du nombre d’appartements commercialisables (-11% vs 2018/2019),

- une activité encore en retrait pour Adagio, même si on observe une accélération de la reprise des réservations.

3] Tableaux de réconciliation – Chiffres d’affaires

en millions d’euros 2021/2022 selon reporting

opérationnel Retraitement

IFRS 11 Incidence

IFRS 16 2021/2022

IFRS Tourisme 287,7 -16,1 271,6 - Center Parcs Europe 199,4 -7,4 192,0 - Pierre & Vacances Tourisme Europe - Adagio 51,6 36,7 -8,7 51,6 28,0 Immobilier 67,8 -1,7 -23,4 42,6 Total CA 1er trimestre 2021/2022 355,5 -17,9 -23,4 314,2

en millions d’euros 2020/2021 selon reporting

opérationnel Retraitement

IFRS 11 Incidence

IFRS 16 2020/2021

IFRS Chiffre d’affaires Tourisme 102,7 -4,1 98,7 - Center Parcs Europe 71,8 -1,4 70,4 - Pierre & Vacances Tourisme - Adagio 17,8 13,1 -2,7 17,8 10,4 Chiffre d’affaires Immobilier 64,4 -4,3 -17,1 43,1 Total CA 1er trimestre 2020/2021 167,2 -8,4 -17,1 141,7

Retraitements IFRS 11 : pour son reporting opérationnel, le Groupe continue d’intégrer les co-entreprises selon la méthode proportionnelle, considérant que cette présentation traduit mieux la mesure de sa performance. En revanche, les co-entreprises sont intégrées selon la méthode de la mise en équivalence dans les comptes consolidés IFRS.

Incidence IFRS 16 : L’application d’IFRS 16 à compter du 1er octobre 2019 conduit à annuler, dans les comptes consolidés, une quote-part du chiffre d’affaires et de la plus-value au titre des cessions réalisées dans le cadre des opérations immobilières avec des tiers (compte tenu des contrats de location détenus par le Groupe), confère ci-dessus pour l’incidence sur le chiffre d’affaires du 1er trimestre.

Compte tenu du business model du Groupe reposant sur ses deux métiers distincts, tels que suivis et présentés pour son reporting opérationnel, un tel retraitement ne permet pas de mesurer et refléter la performance économique de l’activité immobilière du Groupe, c’est pourquoi le Groupe continue de présenter, pour sa communication financière, les opérations immobilières telles qu’elles sont issues de son suivi opérationnel.

1 Comparaison vs 1 trimestre 2019/2020

2 Belgique, Pays-Bas et Allemagne

