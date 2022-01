Pierre & Vacances-Center Parcs : Prorogation de l'accord d'exclusivité conclu avec le groupe d'investisseurs Alcentra -Fidera -Atream jusqu'au 18 février 2022

Regulatory News:

Dans le cadre de son processus d’adossement, Pierre et Vacances S.A (Paris:VAC), holding cotée du groupe Pierre & Vacances –Center Parcs (le « Groupe PVCP »), a conclu le 17 décembre 2021 un accord d’exclusivité jusqu’au 31 janvier 2022 avec un groupe d’investisseurs composé (i) d’Alcentra Limited (également créancier financier du Groupe PVCP), (ii) de Fidera Limited (également créancier financier du Groupe PVCP), et (iii) d’Atream (également bailleur institutionnel du Groupe PVCP) (ensemble les « Investisseurs »).

Cet accord d’exclusivité fait suite à la remise d’une offre ferme par les Investisseurs le 8 novembre 2021, amendée le 23 novembre 2021, laquelle a été prorogée jusqu’au 31 janvier 2022 dans le cadre de la signature de l’accord d’exclusivité (l’« Offre Ferme »).

Afin de permettre la finalisation des discussions en cours et la conclusion d’un accord ferme liant les parties concernées, les Investisseurs et les principaux créanciers du Groupe PVCP, les Investisseurs ont prorogé l’Offre Ferme au 18 février 2022 et le Groupe PVCP et les Investisseurs ont corrélativement prorogé la durée de l’accord d’exclusivité jusqu’à cette date.

Dans l’intervalle, le Groupe PVCP confirme avoir obtenu les avis des institutions représentatives du personnel concernées sur l’opération d’adossement envisagée.

Pour connaitre les principaux termes et conditions de l’opération envisagée de renforcement de ses fonds propres, le Groupe PVCP renvoie au communiqué de presse en date du 20 décembre 2021 et communiquera ultérieurement sur les détails additionnels de l’accord ferme quand il sera conclu.

