Pilatus-Bahnen a transporté près de 600'000 personnes au sommet en 2018

Zurich (awp/sda) - La société de remontées mécaniques lucernoise Pilatus-Bahnen a profité en 2018 d'une météo favorable et d'un environnement touristique positif. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13,5% à 37,9 millions de francs suisses. Le résultat d'exploitation Ebitda a lui gagné 31,3% à 14,7 millions de francs suisses et le bénéfice annuel s'est inscrit en hausse de 7,3% à 1,7 million de francs suisses, a indiqué la société samedi.

Au total, le nombre d'utilisateurs a augmenté de 6,3% à 828'718 et ceux ayant emprunté les installations jusqu'au sommet de 7,7% à 599'849. Il s'agit de la huitième année record d'affilée, a relevé l'entreprise.

Les touristes peuvent accéder au Pilatus toute l'année, à partir de Kriens en télécabine et téléphérique et, durant l'été, d'Alpnachstad avec un train à crémaillère. La fréquentation du télésiège Kriens-Fräkmüntegg s'est établie à 1,9 million, celle du téléphérique Fräkmüntegg-Pilatus à 780'000 et celle du train à crémaillère à 420'000 personnes.

