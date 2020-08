Pilatus nomme deux nouveaux administrateurs de poids

Zurich (awp) - Pilatus renforce son conseil d'administration. L'avionneur nidwaldien a nommé jeudi dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire deux nouveaux administrateurs, à savoir Hansueli Loosli, président des organes de surveillance de Coop et Swisscom, ainsi que Lukas Gähwiler, lequel préside UBS Suisse.

Les deux nouveaux administrateurs présentent "d'excellents antécédents" et représentent des dirigeants idéaux pour l'avenir de Pilatus, écrit vendredi le fabricant aéronautique établi à Stans. Hansueli Loosli et Lukas Gähwiler succèdent au sein de l'organe de surveillance de Pilatus à Gerhard Beindorff et Bernhard Müller, lesquels avaient renoncé à solliciter un nouveau mandat pour des raisons d'âge.

Outre Hansueli Loosli et Lukas Gähwiler, le conseil d'administration de Pilatus se compose désormais d'Oskar Schwenk, son président, ainsi que du vice-président Gratian Anda et Dominik Burkart.

