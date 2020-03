Pilatus: problèmes dans la production, chômage partiel

Zurich (awp) - Le constructeur aéronautique Pilatus se retrouve confronté à des problèmes de production et de livraison pour ses avions en raison de la fermeture des frontières provoquée par la pandémie de coronavirus. Le groupe nidwaldien a par conséquent introduit le chômage partiel pour quelque 1000 salariés.

"Le marché est confronté à l'incertitude, les frontières sont fermées et les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus perturbées", a constaté Pilatus vendredi dans un communiqué.

