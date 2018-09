Piloter finement ses ressources télécoms : un prérequis incontournable pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique

Christophe Fornes, Directeur commercial Saaswedo

L'essor croissant de la mobilité et la généralisation des usages mobiles amènent les entreprises à repenser leur gouvernance en matière de gestion du poste de travail. En effet, la multiplicité des offres et des catalogues opérateurs, les différents modes de facturation, l'usage à l'international sont des données complexes qui, faute d'une gestion spécifique, peuvent engendrer une grande confusion dans la maîtrise des coûts liés à ce poste.

Gérer son projet de manière industrielle

Un premier élément à prendre en considération tient tout d'abord à la cartographie de son projet. En effet, avant toute chose, il est utile de bien connaitre son parc, de définir ses besoins et les indicateurs-clés à prendre en compte. En ce sens, un premier travail d'audit est nécessaire. Une fois ce travail réalisé se pose alors la question du traitement des données pour mieux comprendre les dépenses inhérentes aux télécoms (on comprendra ici bien entendu les aspects voix, mais aussi datas qui représentent une part toujours plus croissante des budgets au regard de l'utilisation de l'internet mobile qui fait désormais partie de notre quotidien professionnel).

S'appuyer sur le digital pour mener à bien son projet

La première phase de consulting réalisée, il restera à définir des indicateurs simples et consolidés qui permettront d'avoir une vision claire et précise sur le parc, les commandes et sur l'état de facturation. L'idée est bien sûr de comprendre et suivre l'existant, mais aussi de pouvoir faire évoluer en continu ces ressources télécoms pour les adapter au mieux aux besoins de l'entreprise.

C'est précisément à ce stade qu'interviennent les environnements de Telecom Expense Management et les outils de monitoring du trafic de données. Leur objectif étant d'accompagner les gestionnaires et responsables financiers dans la bonne gestion et compréhension des dépenses et des ressources télécoms.

Pour ce faire, de tels dispositifs convertissent les données reçues des opérateurs, les agrègent et leur donnent du sens. Simple sur le papier, un tel processus nécessite pourtant une fine maitrise du sujet. Nous ne parlons pas en effet ici d'un simple développement ou outil basique d'analyse des coûts et de gestion des stocks, mais de dispositifs dédiés prenant en considération les points spécifiques au monde des télécoms : outil de franchissement de seuils, analyse fine des facturations opérateurs, process de commande, etc. Tous ces points ne s'improvisent pas.

A l'ère de la transformation numérique, la bonne gouvernance télécom s'impose donc comme un sujet en forte croissance et son application dépasse la frontière des seules DSI pour être partagée par de nombreux services : finance, services généraux, Direction générale et achat notamment. Elle est donc un réel enjeu pour l'ensemble de l'entreprise.