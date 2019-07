Piloter ses formations : un maillon aussi important que son contenu

Plus que jamais, la formation se positionne comme un réel levier de compétitivité pour les entreprises de toutes tailles qui souhaitent faire monter en compétences leurs équipes, les fidéliser et donc accroitre leurs performances opérationnelles. Nous ne pouvons que partager ce constat, cependant les résultats obtenus diffèrent fortement d’une entreprise à l’autre. Mais pourquoi une telle différence ? Comment l’expliquer malgré les politiques volontaristes mises en œuvre par les entreprises ?

L’importance du contenu des formations

Bien entendu, le contenu est fondamental en matière de formation. À la base, l’enseignement doit être précis, adapté et générateur de résultats opérationnels concrets. Sur ce point, on notera aussi que la notion de format délivré est stratégique. En ce sens, le numérique offre de nombreux facteurs de succès. Les formats sont alors multiples : e-learning, blended learning, etc. Autant de formats engageants et adaptés aux nouveaux usages.

Mais le contenu est-il suffisant ?

À cette question, il est évident que la réponse est négative. En effet, la formation doit être pilotée, faute de quoi il est impossible de planifier des campagnes à valeur ajoutée et de mesurer les bénéfices de la formation. Bien trop souvent, les entreprises oublient ce point pour se concentrer sur les contenus et les formats, mais c’est une erreur. Le pilotage est tout aussi important et ne peut être exclu du processus de formation.

Focus sur l’approche dite de Learning Management System

Les dispositifs de Learning Management System, également appelés LMS, propose un espace numérique de travai l comprenant des tests d'évaluation qui sont, soit soumis à validation par l'enseignant, soit proposés comme activités de régulation en auto-évaluation. Un LMS s'adosse généralement à un logiciel de gestion de la formation pour la partie administrative et logistique de la formation (source).

Parmi ses fonctionnalités, il permet par exemple de gérer la communauté d'apprenants, de piloter les ressources de l'organisme de formation, de prendre en charge la gestion administrative des documents associés à la formation, etc. On comprend donc que la notion de gestion est fondamentale dans les processus de formation et qu’elle doit être prise en compte dès le début des projets.

Ces différents éléments, qui pourraient être complétés, mettent en avant que les plans de formation déployés nécessitent de s’appuyer sur un ensemble de données complémentaires. Il faut donc obligatoirement prendre de la hauteur sur son projet avant d’opter pour une approche. En prenant en compte les dimensions de contenu, d’organisation et de pilotage, il sera alors possible de ne pas se tromper dans la mise en œuvre de son projet. Tout n’est donc pas qu’une question de contenu en matière de transmission du savoir.

Par Guillaume Blachon, CTO chez Rise Up