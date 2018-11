Pimco : Dominique Dorlipo devient Head of France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pimco, l'un des premiers gérants d'investissements obligataires au monde, a recruté Dominique Dorlipo en tant qu'Executive Vice President et Head of France. Il sera basé au bureau de Londres et rapportera à Ryan Blute, Managing Director et responsable de l'activité Global Wealth Management du gestionnaire d'actifs dans la région EMEA. Dominique Dorlipo sera responsable de l'équipe en charge des clients français et aura pour mission de mettre à profit les opportunités de croissance stratégique sur ce marché via différents canaux.Avant de rejoindre la société, il a passé plus de 20 ans au sein de Russell Investments, où il était, en dernier lieu, Président de Russell Investments France, à la tête de l'activité française de l'entreprise. Avant cela, il avait travaillé en tant que consultant senior pour R Watson & Sons au Royaume-Uni et pour the Wyatt Company en France. Il est titulaire de deux Masters en Banque & Finance et en Économétrie de l'Université Paris X Nanterre.