Pimco assume la supervision d'Allianz Real Estate
06/10/2020 | 16:54

Annoncé pour la première fois par Pimco et Allianz Real Estate en mars de cette année, ce partenariat élargit l'accès du gestionnaire d'actifs américains aux talents, aux ressources et aux données, ce qui devrait améliorer la plate-forme de stratégies privées existantes de l'entreprise, en particulier les véhicules d'investissement qui mettent l'accent sur l'immobilier.





Pimco annonce qu'il a officiellement pris la direction et la supervision d'Allianz Real Estate - une entreprise d'investissement immobilier commercial de premier plan au niveau mondial. Ce partenariat gère plus de 100 milliards de dollars d'actifs immobiliers.