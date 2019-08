Pimco élargit sa gamme de fonds ESG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pimco élargit sa gamme de solutions ESG avec le « Pimco GIS Emerging Markets Bond ESG Fund ». Ce fonds permet de bénéficier de la stratégie obligataire de Pimco sur les marchés émergents, alliée au cadre de notation ESG et au processus de construction de portefeuilles exclusifs de la société. Il est géré par Yacov Arnopolin, Vice-président exécutif, Javier Romo, Vice-président senior, et Pramol Dhawan, Managing Director et Responsable mondial de l'équipe de gestion de portefeuilles des marchés émergents.Le " Pimco GIS Emerging Markets Bond ESG Fund " investit dans un large éventail d'obligations libellées en dollars américains émises par des entités souveraines et quasi-souveraines des marchés émergents, conjugué à des allocations tactiques dans des instruments en devise locale.Dans l'optique de maximiser le rendement total, l'équipe de gestion de portefeuille utilise le score ESG exclusif de Pimco afin de construire un portefeuille d'instruments des marchés émergents provenant d'émetteurs plus fortement axés sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.