Pimco lance le Pimco GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund. Ce dernier permet aux investisseurs d'accéder à la l’une des stratégies phare de Pimco axée sur le crédit investment grade international tout en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Le style d'investissement conjugue analyses top-down et bottom-up, guidées par des tendances tant cycliques que séculaires, et met l'accent sur la diversification.Ce nouveau fonds est géré par la même équipe que le Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund, à savoir Mark Kiesel, CIO Global Credit, ainsi que Mohit Mittal et Jelle Brons, tous deux Gérants de portefeuilles, en collaboration avec Mike Amey, responsable des stratégies ESG.