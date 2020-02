Pimco : le marché du crédit américain et les risques pour la croissance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pimco met en garde contre les risques que présente le marché du crédit américain pour la croissance. « Si la croissance ralentit encore en 2020 au lieu de se redresser en cours d'année comme prévu dans notre scénario central, les segments les plus risqués du marché du crédit seraient vulnérables », avertit Joachim Fels, Global Economic Advisor du gestionnaire d’actifs.Le crédit privé, les prêts à effet de levier et les dettes à haut rendement sont en effet concentrés dans des entreprises très cycliques, avec des profils de risque élevés. En outre, malgré les solides positions des banques en matière de capitaux propres, la réglementation post-crise les incite à rationner le crédit en cas de ralentissement économique." Les prêts de type spéculatif représentant actuellement environ 35 % du PIB, des tensions dans ces secteurs seraient plus que suffisantes pour contribuer à une récession " conclut le gérant.