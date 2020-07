Pimco privilégie un risque modéré dans les portefeuilles multi-actifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le scénario économique de base de Pimco anticipe une amélioration progressive de l'activité mondiale au second semestre de 2020 et en 2021. Cependant indique la société de gestion, les incertitudes restent élevées. Dans un tel environnement assure-t-elle, il est essentiel de renforcer la résilience des portefeuilles, en mettant l'accent sur la couverture du risque à la baisse tout en maintenant une convexité positive à la hausse.Pimco pense que les actions et le crédit aux entreprises sont évalués à leur juste valeur lorsqu'ils sont ajustés en fonction des taux d'intérêt réels, de la résistance économique et du niveau d'inflation.C'est pourquoi le gérant privilégie un risque modéré dans les portefeuilles multi-actifs, en mettant l'accent sur les entreprises qui présentent de forts moteurs de croissance séculaires ou thématiques et qui sont en mesure de générer des bénéfices solides dans un environnement macroéconomique morose.Cette approche privilégie la qualité et la croissance plutôt que le risque cyclique dans les portefeuilles actions, et favorise les investissements de type " bend but not break" sur les marchés du crédit.