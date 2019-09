Pimco recrute Nick Granger en tant que managing director et gérant de portefeuilles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pimco a recruté Nick Granger en tant que managing director et gérant de portefeuilles, Analyse quantitative. Il sera basé à Newport Beach et rapportera à Mihir Worah, managing director et chief investment officer – Asset Allocation and Real Return. Il rejoindra Pimco au premier trimestre 2020. Il dirigera à ce titre l'équipe Analyse quantitative et collaborera avec les plus de 255 gérants de portefeuilles de la société. Il veillera à optimiser le recours aux stratégies quantitatives, gérera des portefeuilles et rencontrera les clients.Nick Granger vient de Man Group (Royaume-Uni), où il a officié en qualité de chief investment officer de Man AHL et membre du comité exécutif de Man Group. Il a assuré la fonction de gérant de portefeuilles dans le cadre du programme phare multi-stratégies systématique de Man AHL et a précédemment occupé le poste de co-head of Research and Deputy CIO de Man AHL. Il a rejoint Man AHL en 2008 afin de diriger les stratégies systématiques de trading de volatilité et a ensuite supervisé la recherche cross asset-class pour le groupe.