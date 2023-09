Pimco sur la Fed : " la probabilité d'une récession est un jeu de pile ou face "

Le 22 septembre 2023 à 15:41 Partager

Tiffany Wilding, économiste Amérique du Nord, chez PIMCO, a commenté la réunion de la Fed. La Réserve Fédérale américaine a maintenu ses taux directeurs à un niveau stable et a fait part de son intention de les maintenir à un niveau restrictif plus longtemps que prévu. " La croissance du PIB réel a été beaucoup plus résistante, ce qui a entraîné des révisions substantielles de projections économiques des membres du FOMC (Comité Fédéral de l'Open Market) ", dit-elle.



" Ces nouvelles projections impliquent une accélération notable de la productivité et un taux d'intérêt naturel à court terme plus élevé, ce qui fait reculer l'inflation sans que le taux de chômage n'augmente beaucoup ou que la croissance ne soit inférieure à la tendance " affirme l'économiste.



Elle poursuit son explication en déclarant : " Nous sommes davantage préoccupés par la viabilité à court terme du récent taux de croissance de 2 % du PIB réel. Bien qu'un atterrissage en douceur soit certainement possible, c'est-à-dire un retour de l'inflation à l'objectif sans provoquer de récession, nous pensons que la probabilité d'une récession est un jeu de pile ou face ".



En outre, Tiffany Wilding souligne que " la politique monétaire restrictive devrait rester en place pendant une longue période et ralentir l'activité économique au fil du temps. L'excédent économique découlant de la pandémie, notamment l'excès d'épargne des ménages, est en train de se résorber, ce qui a probablement allongé les délais d'action de la politique monétaire, sans pour autant les éliminer ".