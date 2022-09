Pimco voit revenir Richard Clarida dans ses rangs en tant que conseiller économique Monde

PIMCO, l'un des principaux gestionnaires d'investissements obligataires au monde, annonce que Richard Clarida, ancien vice-président du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), rejoindra Pimco en tant que conseiller économique Monde, un rôle similaire à celui qu'il a occupé lors de son précédent mandat de 12 ans chez Pimco. Il entrera en fonction en octobre et sera basé au bureau de New York. Richard Clarida succède à ce poste à Joachim Fels, qui prend sa retraite au terme de près de quatre décennies de carrière.



Lors de son précédent mandat chez Pimco (2006-2018), il a occupé un poste similaire en tant que conseiller stratégique Monde et a joué un rôle clé dans la formulation de l'analyse macroéconomique mondiale.



Richard Clarida a été notamment l'architecte de la thèse de Nouvelle Neutralité de Pimco en 2014, à savoir en quoi des taux d'intérêt durablement inférieurs auraient un impact sur les valorisations des marchés obligataires.



Il conseillera le comité d'investissement de Pimco sur les tendances et les événements macroéconomiques.



Avant son retour dans les rangs de Pimco, Richard Clarida a officié en tant que vice-président du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine. Il est actuellement titulaire de la chaire d'économie et d'affaires internationales C. Lowell Harriss à l'université de Columbia.



Il est également intervenu comme conseiller économique principal de deux secrétaires au Trésor américain, lorsqu'il était secrétaire adjoint au Trésor chargé de la politique économique.



Quant à Joachim Fels, qui a rejoint Pimco en 2015, il prendra sa retraite à la fin de l'année 2022. En tant que responsable du Forum séculaire annuel de Pimco, Joachim Fels a contribué à établir des garde-fous macroéconomiques sur la manière dont la société a abordé les investissements sur une période de trois à cinq ans.