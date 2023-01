PineBridge et Pictet augmentent leur exposition à l'immobilier en Chine dans l'espoir d'une reprise.

Pékin a annoncé des mesures de soutien agressives à la fin de l'année dernière pour le secteur immobilier, qui représente environ un quart de la deuxième plus grande économie du monde et qui a été entravé par l'affaiblissement de la demande et l'augmentation des défauts de paiement des dettes.

"Les mesures de soutien annoncées depuis novembre ont réaffirmé notre conviction", a déclaré Andy Suen, co-responsable des titres à revenu fixe pour l'Asie hors Japon de PineBridge, dont l'équipe gère 13,8 milliards de dollars de mandats, dont une part importante liée au marché du crédit chinois.

Le PineBridge Asian High Yield Total Return Bond Fund a augmenté son exposition aux obligations immobilières chinoises à haut rendement à 17,8 % d'ici la fin 2022, contre 11,7 % fin octobre. Au cours des deux derniers mois, le fonds a ajouté une allocation à cinq promoteurs et suit maintenant de près certains noms moins solides, a-t-il déclaré.

L'appétit des investisseurs pour le risque sur le marché des obligations à haut rendement s'est amélioré depuis le démantèlement par la Chine de sa politique stricte de zéro COVID le mois dernier et le déploiement de mesures de soutien au secteur immobilier.

Un indice qui suit les obligations à haut rendement en dollars des promoteurs immobiliers chinois s'est redressé lundi de 109,7 % par rapport à son plus bas niveau du 3 novembre, bien qu'il soit encore à 55 % de son sommet de mai 2021.

Cary Yeung, responsable de la dette de la Grande Chine chez Pictet Asset Management, a déclaré que la demande s'intensifie pour déployer des liquidités dans l'espace immobilier chinois à haut rendement, car la réouverture devrait avoir un impact positif sur le revenu des ménages et donc sur les ventes de biens immobiliers.

Pictet a récemment participé à la première offre d'obligations en dollars par une société immobilière chinoise depuis 2021.

Vanessa Chan, responsable de la direction des investissements à revenu fixe en Asie de Fidelity International, a déclaré que l'immobilier chinois et les jeux de Macao avaient soutenu la performance du fonds, suite à la réouverture de la Chine et aux mesures de soutien visant le secteur immobilier.

Fidelity renforcerait sa stratégie d'investissement en se concentrant sur les noms de qualité de ces deux secteurs, a-t-elle déclaré.

Kenny Chung, gestionnaire de portefeuille du fonds spéculatif de crédit Astera Capital Partners, a déployé des millions de dollars en achetant des obligations immobilières chinoises stressées, à partir de novembre.

Il conserve la majorité de ses positions, après avoir enregistré des rendements élevés à un chiffre, pariant sur un soutien supplémentaire de la part des politiques et sur une reprise de la croissance dans la deuxième plus grande économie du monde.

"Je prévois que les ventes de biens immobiliers finiront par se redresser... ces facteurs peuvent fournir de meilleures liquidités aux promoteurs en difficulté et les inciter à restructurer leurs dettes ou leurs obligations", a-t-il déclaré.

Néanmoins, les promoteurs immobiliers chinois doivent faire face à un certain nombre d'échéances d'obligations offshore en 2023 et les politiques de soutien sont destinées à des entreprises plus saines, ce qui signifie que certaines inquiétudes subsistent dans le secteur.