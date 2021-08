Pinnacle Studio 25 Ultimate : Des options créatives illimitées pour le montage vidéo avancé

OTTAWA, 10 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pinnacle Studio 25 Ultimate est doté d'une suite complète d'outils de montage vidéo puissants et d'une solide sélection d'effets créatifs, permettant aux utilisateurs d'obtenir des résultats impressionnants. Fort de la nouvelle fonction de suivi intelligent d’objet, des améliorations apportées aux capacités de masque vidéo, aux performances accrues et à d’innombrables possibilités créatives, Pinnacle Studio™ 25 Ultimate permet de créer plus rapidement et plus facilement des effets époustouflants inspirés de productions cinématographique.



« Pinnacle Studio est connu depuis longtemps pour sa vaste collection de fonctions et d'effets qui permettent aux utilisateurs de créer des productions vidéo étonnantes et uniques », a déclaré Prakash Channagiri, Directeur de la gestion des produits vidéo chez Corel. « Avec Pinnacle Studio 25 Ultimate, nous avons rendu encore plus facile la production de résultats impressionnants et d’aspect professionnel grâce à des fonctions qui rationalisent le flux de travail de montage et permettent aux utilisateurs de monter avec une précision et un contrôle impressionnants sur chaque partie de leur projet vidéo. »

Pinnacle Studio 25 Ultimate offre un ensemble de fonctions avancées de montage vidéo et d'effets de tout premier plan qui permettent de dépasser les attentes les plus élevées en matière de réalisation de films. Les dernières nouveautés comprennent :

NOUVEAU ! Modes de fusion : boostez votre créativité et apportez une touche artistique à vos vidéos en créant des effets de superposition, en mélangeant des zones masquées, en créant des sauts de lumière ou d'autres effets de couleur et d'exposition.

Les contrôles avancés d'étalonnage des couleurs de Pinnacle Studio 25 Ultimate vous donnent la liberté de créer le ton et l'ambiance de votre production grâce à des effets de couleur de qualité cinématographique. Enregistrez le contenu de votre écran et les images de votre webcam et combinez facilement les images avec l’éditeur MultiCam de MultiCam Capture™ Lite, puis gravez vos projets sur des disques grâce à plus de 100 menus, chapitres personnalisables et plus encore avec Pinnacle™ MyDVD™.

Pinnacle Studio 25 Ultimate fait partie de la famille de produits Pinnacle Studio, qui comprend également Pinnacle Studio 25 Plus et Pinnacle Studio 25. Pour en savoir plus sur les logiciels de montage vidéo Pinnacle Studio, consultez ce tableau comparatif.

Prix ​et disponibilité

Pinnacle Studio 25 Ultimate, Pinnacle Studio 25 Plus et Pinnacle Studio 25 sont disponibles en français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, polonais, tchèque, russe, finnois, danois, suédois et japonais. Le prix de vente conseillé de Pinnacle Studio 25 Ultimate est de 129,95 $ (USD/CAN)/ 129,95 € ; pour Pinnacle Studio 25 Plus, le prix de vente conseillé est de 99,95 $ (USD/CAN)/ 99,95 $ / 99,95 € et pour Pinnacle Studio 25 de 59,95 $ (USD/CAN)/ 59,95 €. Un tarif de mise à jour est disponible. Les prix en euros s'entendent TVA comprise. Pour en savoir plus, consultez le site www.pinnaclesys.com.

Suivez-nous pour en savoir plus

Tirez parti des ressources d'apprentissage utiles accessibles sur learn.corel.com.

Les nouveaux clients Studio Backlot bénéficient également d'un accès illimité pendant 10 jours à la formation Pinnacle Studio à partir des cours à la demande (la formation est disponible en anglais et en français).

À propos de Pinnacle

Mis à votre disposition par Corel, les produits Pinnacle offrent aux utilisateurs le pouvoir de réaliser leur vision créative via la vidéo. Renommé par la profondeur de ses fonctions et la précision de ses commandes, Pinnacle Studio est le logiciel de montage vidéo avancé qui permet aux utilisateurs de repousser leurs limites et d'obtenir des résultats dignes de professionnels. Pour en savoir plus sur Pinnacle et son logiciel de montage vidéo phare Pinnacle Studio Ultimate, rendez-vous sur www.pinnaclesys.com.

À propos de Corel

Toute la gamme de produits Corel fournit aux millions de travailleurs du savoir connectés du monde entier les outils dont ils ont besoin pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité. Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques figurent parmi les plus connues dans l'industrie et permettent aux individus et aux équipes de créer, collaborer et livrer des résultats exceptionnels. Notre succès est porté par notre engagement inébranlable à offrir une vaste gamme d’applications innovantes, notamment CorelDRAW®, MindManager®, Parallels® et WinZip®, conçues pour inspirer nos utilisateurs et les aider à atteindre tous leurs objectifs. Pour en savoir plus sur Corel, rendez-vous sur le site www.corel.com.

© 2021 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel, Pinnacle Studio, le logo Pinnacle, CorelDRAW, MindManager, MultiCam Capture, MyDVD et WinZip sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. Parallels est une marque de commerce ou déposée de Parallels International GmbH au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les autres noms de sociétés, produits et services, logos et marques déposées ou non déposées mentionnées dans les présentes, déposées ou non, ne sont utilisés qu’à titre indicatif et restent la propriété exclusive de leur détenteur respectif. L'utilisation de marques, de noms, de logos ou de toute autre information, image ou matériel appartenant à un tiers ne signifie en aucune façon notre approbation. Nous déclinons tout intérêt de propriété sur ces informations, images, matériels, marques et noms de tiers. Pour tous les avis et informations sur les brevets, veuillez consulter le site www.corel.com/patent.

