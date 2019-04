Pinterest: première cotation boursière jeudi à 19 dollars

San Francisco (awp/afp) - L'application de partage de photos par centres d'intérêt Pinterest va faire ses premiers pas en Bourse jeudi à Wall Street au prix de 19 dollars l'action, a-t-elle annoncé mercredi soir.

Pinterest, qui sera cotée sur le New York Stock Exchange sous le symbole PINS, propose 75 millions d'actions, et 11,25 millions de plus si besoin, a ajouté l'entreprise américaine basée à San Francisco (ouest), soit entre 1,4 et 1,6 milliard de dollars levés grâce à l'opération.

A 19 dollars, le prix d'introduction est donc au-dessus de la fourchette (15 à 17 dollars), envisagée jusque là et qui valorisait l'entreprise à environ 11 milliards de dollars.

Ce prix d'entrée constitue une surprise car l'expérience malheureuse de la plateforme de réservation de voitures avec chauffeur Lyft semblait avoir refroidi les ardeurs.

Entrée en Bourse à 72 dollars fin mars, Lyft a clôturé à 59,51 dollars mercredi.

Pinterest, qui revendique 250 millions d'utilisateurs, avait dévoilé officiellement en mars son dossier pour entrer en Bourse, l'une des nombreuses IPO (Initial Public Offering) du monde de la "tech" attendue cette année, après Lyft et avant Uber, Airbnb, Slack etc...

Pinterest indiquait alors avoir réalisé un chiffre d'affaires de 755,9 millions de dollars en 2018 clos, soit un peu moins du double de l'exercice 2017, et une perte nette de presque 68 millions de dollars, moitié moins que l'année précédente.

Pinterest joue sur deux leviers pour tenter de gagner de l'argent: le commerce en ligne et la publicité.

