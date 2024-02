Pioneer Natural Resources a annoncé jeudi une production pour 2023 supérieure à ses prévisions antérieures, alors que le producteur de schiste américain s'efforce de conclure son rachat par la major pétrolière Exxon Mobil pour un montant d'environ 60 milliards de dollars plus tard dans l'année.

La société a déclaré que la production totale sur l'ensemble de l'année s'élevait en moyenne à 715 000 barils d'équivalent pétrole par jour (boepd), ce qui est supérieur à ses prévisions antérieures qui se situaient entre 708 000 et 713 000 boepd.

Pioneer a attribué cette forte production à des puits latéraux plus longs, et a déclaré que plus de 125 puits avec des longueurs latérales de 15 000 pieds ou plus ont été mis en production l'année dernière.

Exxon a accepté en octobre de racheter Pioneer dans le cadre d'un accord portant sur l'ensemble des actions, afin de renforcer la production de la plus grande compagnie pétrolière américaine dans le bassin permien. L'opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre.

"Nous considérons les résultats du quatrième trimestre de Pioneer comme un non-événement, étant donné l'acquisition en cours par Exxon. Bien que nous nous attendions à ce que l'opération soit finalement conclue, à la clôture d'hier, les actions se négocient avec une décote de 4,1 % par rapport aux conditions de l'opération, en raison des risques/retards liés à l'approbation réglementaire", a déclaré Gabriele Sorbara de Siebert Williams Shank & Co dans une note.

Pourtant, le bénéfice du quatrième trimestre de Pioneer a manqué les estimations, en partie à cause de la baisse des prix du pétrole et du gaz et de l'augmentation des coûts de production.

Les prix moyens réalisés ont chuté d'environ 6 % pour atteindre 78,47 dollars le baril de pétrole au cours du trimestre, a déclaré la société, tandis que les coûts associés à la production de pétrole et de gaz ont augmenté d'environ 16 %.

En excluant les éléments, la société a gagné 5,26 $ par action, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 5,48 $, selon les données de LSEG.