Pirelli arrête les exportations vers l'UE de pneus fabriqués en Russie

Milan (awp/afp) - Le géant italien des pneumatiques Pirelli a annoncé mardi arrêter ses exportations vers l'Europe des pneus fabriqués dans ses deux usines en Russie et limiter leur production aux seuls besoins du marché intérieur.

"En Russie, nous continuons à ralentir notre activité et réduisons à zéro nos exportations vers l'Europe, mais nous restons dans le pays", a déclaré son PDG Marco Tronchetti Provera lors d'une conférence avec des analystes.

"C'est ce que nous avons fait dans d'autres pays par exemple au Venezuela" en temps de crise, "seulement pour payer les salaires à nos employés et garantir leur protection sociale", a-t-il fait valoir en marge de la présentation des résultats financiers.

La moitié de la production des deux usines de Pirelli en Russie était en 2021 destinée à l'exportation. La Russie représentait 3% du chiffre d'affaires du groupe et environ 11% de sa capacité de production de pneus automobiles.

Pirelli a indiqué avoir pris un certain nombre de mesures pour se conformer aux sanctions internationales imposées par Bruxelles, "qui prévoient l'interdiction d'importer des produits finis russes dans l'UE et l'interdiction d'exporter certaines matières premières vers la Russie à partir du second semestre".

Outre l'arrêt des exportations russes vers l'UE, Pirelli aura désormais "recours à des fournisseurs de matières premières principalement locaux pour remplacer les fournisseurs européens", indique le groupe dans un communiqué.

Pirelli compte également faire produire en Turquie et Roumanie des pneus destinés à l'exportation vers l'Union européenne et fabriqués jusqu'ici en Russie.

A la mi-mars, Pirelli avait déjà annoncé suspendre les investissements dans ses usines en Russie, à l'exception de ceux consacrés à la sécurité.

Le groupe a enregistré au premier trimestre un bond de 160,2% à 109,8 millions d'euros de son bénéfice net et une hausse de 22,2% à 1,52 milliard d'euros de son chiffre d'affaires.

afp/rp