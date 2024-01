Pirelli : l'UE valide le rapprochement avec un fonds saoudien

Le 30 janvier 2024 à 13:00

La Commission européenne annonce avoir approuvé la création d'une entreprise commune par Pirelli Tire S.p.A. et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite.



La transaction concerne principalement la production et la vente de pneus en Arabie Saoudite.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que l'entreprise commune n'a aucune activité actuelle ou prévue dans l'Espace économique européen.





