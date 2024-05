PIRELLI : objectif de cours remonté chez Oddo BHF

Oddo BHF confirme son opinion 'neutre' sur Pirelli tout en remontant son objectif de cours de 5,5 à six euros, au lendemain de l'annonce par le groupe italien d'un premier trimestre légèrement meilleur qu'attendu, avec des objectifs annuels confirmés.



'Ce début d'année semble à nouveau confirmer le bon positionnement du pneumaticien et sa capacité à tirer profit du momentum toujours favorable sur le segment premium', estime le bureau d'études, qui laisse ses estimations globalement inchangées.



S'il reste pleinement convaincu par le positionnement et l'exécution de Pirelli, Oddo BHF pointe 'un niveau de valorisation désormais moins attractif après la bonne performance du titre et des incertitudes pesant encore sur la gouvernance et l'actionnariat'.



