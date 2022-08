Pirelli : un accueil enthousiaste aux semestriels

Pirelli s'adjuge plus de 3% à Milan, au lendemain de la publication d'un profit net du premier semestre en croissance de 77% à 233 millions d'euros et d'une marge d'EBIT ajustée améliorée de 0,4 point à 15,1% pour des revenus en progression de 24,6% à 3,2 milliards.



Selon Invest Securities, cette publication supérieure aux attentes du pneumaticien confirme la solide croissance et le 'pricing power'. 'Les guidances 2022 sont à nouveau relevées sur le CA et ne sont pas dégradées, cette fois, sur la marge d'EBITA', souligne-t-il en outre.



'Nous ressortons confortés dans notre vue que le management réussit à maintenir une gestion stricte comme déjà observé l'an dernier, malgré le contexte actuel perturbé', réagit de son côté Oddo, estimant donc que les résultats et le FCF devraient nettement progresser.



