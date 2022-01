Pixium Vision participera au BIOMED EVENT® organisé par Invest Securities le 26 janvier 2022

Paris, France, 6 janvier 2022 – 7 h CET– Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris : FR0011950641),

société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bioniques innovants afin de permettre aux

patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd'hui la participation de Lloyd Diamond, directeur général de Pixium Vision, à l’événement BIOMED EVENT® organisé par Invest Securities, qui se tiendra le mercredi 26 janvier 2022.

Invest Securities et le BIOMED EVENT accueilleront plusieurs sociétés européennes cotées en bourse spécialisées dans les biotechnologies et la santé, ainsi que des investisseurs institutionnels. Au programme : des rencontres individuelles, des présentations de groupe et des ateliers. L'événement aura lieu aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche, à Paris. Les personnes souhaitant participer peuvent s'inscrire ici.

À propos de Pixium Vision

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Le micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil du Système Prima est en phase de test clinique chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que: l’Université de Stanford en Californie, l’Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l’University Hospital de Bonn et l’UPMC de Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis). La Société est certifiée EN ISO 13485 et a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.



