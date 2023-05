Les financiers vont à nouveau chercher à percer le mystère de l'avenir cette semaine. L'économie américaine résistera-t-elle en évitant de se prendre le plafond de la dette en pleine tête ? La Chine va-t-elle enfin tenir ses promesses de redressement économique ? L'Eurovision a-t-il un sens ? Une intelligence artificielle me remplacera-t-elle d'ici la fin de l'année ? L'Ukraine va-t-elle bouter la Russie hors de son territoire ? Je précise que vous ne trouverez aucune réponse à ces questions dans les lignes qui suivent.

Mais pour entrer dans le vif du sujet, la rétrospective hebdomadaire traditionnelle. C'est la quatrième semaine de rang de variation inférieure à 0,5% pour le STOXX Europe 600. J'ai failli ajouter qu'il s'agissait d'une troisième semaine consécutive de légère contraction, mais la séance de vendredi a permis à l'indice large européen de boucler sur un solde positif minimaliste de 0,04% sur la séquence hebdomadaire. Il faut toutefois noter que le CAC 40 français est moins fringant depuis quelque temps qu'il ne l'était depuis le début de l'année. Il vient d'enchaîner les trois semaines consécutives de baisse dont je parlais juste avant, des baisses modérées, mais des baisses quand même. L'indice parisien est victime des dégagements sur quelques dossiers de poids, notamment TotalEnergies, et d'une moindre dynamique de la locomotive Luxe (qui se porte toujours plutôt bien, n'exagérons pas).

Aux Etats-Unis, l'indice généraliste S&P500 a, lui aussi, clôturé sa semaine en baisse, même si là encore, les variations étaient contenues. C'est encore le Nasdaq 100 qui mène la danse, sur une progression de 0,6% la semaine dernière. Comme je l'ai écrit à peu près 17 000 fois au cours des dernières semaines, les investisseurs jouent la normalisation puis l'inversion de la politique monétaire américaine en misant sur les valeurs technologiques de croissance. Mais comme ils ne sont pas complètement timbrés, ils orientent leurs fonds vers les gros acteurs avec des profils fondamentaux solides. Les hausses hebdomadaires de 11% d'Alphabet et de 4% d'Amazon illustrent cela. Et autre chose aussi.

En effet et pour être plus précis, j'emprunte une citation à Manish Kabra, de la Société Générale, qui a publié une petite note vendredi. Il y souligne que le battage médiatique est si fort autour de l'intelligence artificielle qu'il suffit à créer un courant acheteur qui soutient le Nasdaq. "Sans les actions populaires de l'IA, le S&P 500 serait en baisse de 2% cette année. Et non +8%", souligne le patron de la stratégie de la banque pour les Etats-Unis. Je le crois, d'autant qu'il étaie son propos avec les gros flux entrants dans les ETF à connotation "AI" depuis que ChatGPT écrit toutes les dissertations de nos chères têtes blondes (message personnel : numéro un, ton dernier exposé était trop lisse pour être honnête) et une bonne partie d'autres contenus. Manish Kabra recommande, pour jouer l'IA, de privilégier les meilleurs acteurs défensifs/croissance présents dans les ETF liés à la thématique. En l'occurrence Accenture, Microsoft, ServiceNow, ANSYS, Intuit, Adobe et Synopsys. C'est lui qui le dit, pas moi, donc ça doit être crédible.

Quelques mots sur les actualités dominantes du début de la semaine dans le domaine politico-économico-financier :

Un mot sur les scrutins en cours. En Turquie, le président sortant Erdogan a déjoué les sondages en arrivant en tête de l'élection présidentielle. Le second tour (qui doit encore être confirmé) s'annonce haut en couleurs le 28 mai. En Thaïlande, les deux partis d'opposition ont remporté le plus grand nombre de sièges lors des législatives, ouvrant la voie à une remise en cause du gouvernement soutenu par l'armée, qui est au pouvoir depuis près d'une décennie.

En Chine, la banque centrale n'a pas modifié sa politique de taux ce matin. Les dernières statistiques économiques médiocres dans le pays font craindre aux investisseurs un énième rendez-vous manqué avec le réveil chinois.

En France, Emmanuel Macron a reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky hier soir à Paris. La France va fournir des blindés légers additionnels. France encore, où les investissements étrangers ont le vent en poupe alors que s'ouvre le sommet "Choose France".

Aux Etats-Unis, la tragi-comédie sur le plafond de la dette reprendra mardi avec un nouveau round de discussions. Un blocage entraînerait, évidemment, des conséquences majeures pour la dynamique économique du pays.

Sur l'agenda économique de la semaine, les principales dates à retenir sont : pour les Etats-Unis, l'indice Empire State Manufacturing (aujourd'hui) et les statistiques des ventes au détail (mardi). Pour la Chine, les chiffres de la production et de la consommation d'avril (le nuit prochaine), avec une progression spectaculaire sur un an, à cause d'une base de comparaison favorable. L'évolution mensuelle sera plus intéressante après les récents rendez-vous manqués. Des banquiers centraux sont également sur le pont : Christine Lagarde (BCE) s'exprimera mardi et vendredi et Jerome Powell (Fed) vendredi.

Sur l'agenda des sociétés, Axa et Siemens Energy lancent les hostilités ce matin. Il y aura aussi plus tard dans la semaine The Home Depot, Siemens AG, Zurich Insurance, Cisco, Walmart, Applied Materials ou Deere.

En Asie-Pacifique, le Japon démarre la semaine en hausse avec une progression de 0,6% du côté du Nikkei 225. La progression est plus incertaine en Chine, où le Hang Seng à Hong Kong gagne 0,3%, pendant que le CSI 300 à Shanghai est tout juste positif. Même situation en Corée du Sud avec un KOSPI en progression de 0,1%. Le scénario n'est pas dissonant en Australie, ou l'ASX 200 clôture la séance sur un gain de 0,06%. Le CAC40 gagnait 0,3% à 7439 points peu après l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

La production industrielle européenne de mars (11h00) et l'indice Empire Manufacturing américain de mai (14h30) sont programmés. Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,0861 USD. L'once d'or est ferme à 2014 USD. Le pétrole se replie, avec un Brent de Mer du Nord à 73,57 USD le baril et un brut léger américain WTI à 69,52 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 3,46%. Le bitcoin évolue autour de 27 200 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABN Amro : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 17 à 15,50 EUR.

Adidas : JPMorgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 178 à 185 EUR.

Air Liquide : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 130 à 140 EUR.

Alcon : Julius Bär passe de conserver à acheter en visant 77 CHF.

Altamir : Oddo BHF passe de surperformance à neutre en visant 25 EUR.

Bayer : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 70 à 66 EUR

Carlsberg : Citigroup passe de neutre à acheter en visant 6 EUR.

Compagnie Financière Richemont : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 175 à 189 CHF.

FinecoBank : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 19 à 17 EUR.

Flutter : Citigroup passe de neutre à acheter en visant 19 000 GBp.

GIMV : Kepler Cheuvreux reprend le suivi à conserver en visant 51 EUR.

ING : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 16,70 à 16,80 EUR.

Intesa : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2,60 à 2,75 EUR.

Krones : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 110 à 115 EUR.

Lotus Bakeries : KBC passe d'accumuler à conserver en visant 6600 EUR.

Maisons du Monde : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 15,20 EUR.

Puma : JPMorgan reste neutre avec un objectif de cours réduit de 62 à 55 EUR.

Royal Unibrew : Citigroup passe de vendre à neutre en visant 625 DKK.

Siegfried : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 830 à 900 CHF.

SMA Solar : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 85 à 120 EUR.

Watches of Switzerland : RBC démarre le suivi à surperformance en visant 1100 GBp.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Axa : vise un résultat opérationnel supérieur à 7,5 Mds€ en 2023, en ligne avec les objectifs initiaux. Le ratio de solvabilité est plus robuste que prévu.

Annonces importantes (et moins importantes)

Pernod Ricard cesse ses activités en Russie sous la pression de l'opinion publique.

TotalEnergies se renforce au Surinam avec la signature de contrats de partage de production des blocs 6 et 8 en offshore conventionnel.

Worldline lance un plan d'actionnariat salarié.

Teract tend la main à Daniel Kretinsky pour faire cause commune sur le sauvetage de Casino.

Lacroix a dû contenir une cyberattaque ce weekend.

Enertime se réjouit du crédit d'impôt sur les pompes à chaleur.

Servier renonce à ses droits sur Lusvertikimab. OSE Immunotherapeutics va conduire seule la phase II dans la rectocolite hémorragique.

Innate présentera des précliniques sur IPH6501 lors du congrès de l'EHA.

Atari a finalisé l'acquisition de Nightdive Studios.

Le petit coin de la dilution : Geci signe un contrat d'ORNAN de 10 M€ avec Yorkville.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Maisons du Monde, Technicolor, Cafom, Poujoulat, Saint Jean Groupe, Vaziva…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Evotec : confirme ses objectifs annuels malgré une cyberattaque.

Siemens Energy : revoit à la baisse ses perspectives de bénéfices en raison des difficultés du secteur éolien. Le secteur a l'air de rester infréquentable.

Vodacom : annonce une baisse de 6,4% de son bénéfice annuel.

Annonces importantes (et moins importantes)