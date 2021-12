Locafrique / Mot-clé(s) : Affaire juridique

Plainte : Locafrique réclame 170 milliards à la SAR devant les juridictions anglaises



24-Déc-2021 / 13:30 CET/CEST





Plainte : Locafrique réclame 170 milliards à la SAR devant les juridictions anglaises La société Locafrique (www.Locafrique-sf.com) réclame 170 milliards à la Société Africaine de Raffinage (SAR) et une plainte a été déposé près la Cour d'Appel de Londres, a indiqué ses avocats. Mes Seydou Diagne, El Hadj Diouf, Démba Ciré Bathily ont fait l'annonce lors d'une conférence de presse, organisée ce mercredi. Choix anglais Selon les explications de Me Seydou Diagne, le choix des juridictions anglaises a été fait en parfaite adéquation dans les contrats qui lient la société Locafrique, ses partenaires et la Sar. "Il y a des articles dans les contrats qui disent qu'en cas de litige sur l'approvisionnement en produits pétroliers de la Sar, on peut désigner une juridiction, qui a été désigné d'un commun accord entre la Sar et nous." Revenant sur l'origine de cette plainte, l'avocat affirme que "le groupe Locafrique fait l'objet d'un ostracisme, par la mauvaise gestion et les attitudes qui ne sont pas fondées en droit et qui sont déplorables dans un état de droit. Le niveau d'engagement de Lacafrique dépasse aujourd'hui les 170 milliards FCFA, pour un privé national, qui ne voulait qu'aider une entreprise très importante dans le secteur des hydrocarbures", a déploré Me Seydou Diagne. "C'est ça qui a justifié aujourd'hui, que nous vous annonçons qu'une plainte est en cours de dépôt imminent devant les juridictions anglaises, notamment la Cour d'appel de Londres, pour réclamer la somme de 170 milliards f CFA à la société Africaine de Raffinage", a-t-il ajouté devant Mes El Hadj Diouf et Démba Ciré Bathily. A noter que cette conférence a été tenu après une victoire en référé de Locafrique, qui avait été traduite au tribunal du commerce pour abus de minorité par la SAR et Petrosen. Ces deux sociétés voulaient coûte que coûte passer par AFC afin de lever 192 milliards de FCfa et recapitaliser la SAR Une opération que l'actionnaire Locafrique avait qualifiée de coûteuse, puisque AFC allait se retrouver avec des millions de dollars en commissions. Et ce mercerdi, le juge des référés les a désavoués, réjetant tous leurs arguments. Distribué par APO Group pour le compte de Locafrique

