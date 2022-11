Plainte contre la Fifa pour "écoblanchiment climatique"

Berne (awp/ats) - L'Alliance Climatique Suisse a déposé mercredi une plainte pour "écoblanchiment climatique" contre la Fifa auprès de la Commission suisse pour la loyauté. Elle remet en cause la publicité de la fédération au sujet de la neutralité climatique de la Coupe du monde de football au Qatar.

Des plaintes similaires ont été déposées parallèlement en Grande-Bretagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas, indique l'Alliance dans un communiqué.

La Fifa annonce sur son site internet un tournoi "entièrement neutre sur le plan climatique". Or pour l'alliance, ces affirmations reposent sur une comptabilité discutable des émissions et sur des programmes de compensation de qualité douteuse.

"Ces affirmations mènent en bateau les sportives et les sportifs, les fans de football et les quelque cinq milliards de personnes qui suivront probablement le tournoi à la télévision", écrit l'Alliance. Pour le directeur général du WWF suisse Thomas Vellacott cité dans le communiqué, les stades climatisés et les navettes par avion sont un "scandale environnemental injustifiable".

La Commission pour la loyauté a défini des principes clairs pour les allégations environnementales dans la communication commerciale. Les affirmations de la Fifa sur la Coupe du monde sont en parfaite contradiction avec ces principes, en particulier en ce qui concerne la clarté et la véracité des faits, selon l'Alliance.

L'Alliance Climatique suisse dit regrouper plus de 140 membres et organisations des domaines de l'environnement, du développement, des Eglises, de la jeunesse, des syndicats et de la protection des consommateurs.

ats/al