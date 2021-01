Plan de relance: les aides à l'agroéquipement s'ouvrent le 4 janvier (FranceAgriMer)

Dépêche - Publié le 04.01.2021 par Mathieu Robert

Les agriculteurs pourront solliciter les aides à l'agroéquipement pour s'adapter au changement climatique et réduire les intrants dès le 4 janvier, indique FranceAgriMer sur son site web. Annoncées dans le cadre du plan de relance agricole début septembre, les deux aides s'adressent aux exploitants, sociétés agricoles, ETA, Cuma, GIEE et lycées agricoles. La première permet de s'équiper en matériel de protection contre le gel, la grêle, la sécheresse, le vent/cyclone, les ouragans et les tornades. La deuxième est destinée à ceux qui veulent «réduire (voire substituer) ou améliorer l'usage des intrants (produits phytosanitaires, effluents, fertilisants) et des dérives de produits phytopharmaceutiques», détaille FranceAgriMer. Dans les deux cas, le montant des dépenses présentées dans la demande de subvention doit être compris entre 2000€ et 40 000€ HT. Il est plafonné respectivement à 300 000 et 150 000€ HT pour les Cuma. Le taux de l'aide est fixé à 30% du coût HT de l'investissement pour les aléas climatiques ; et à 20, 30 ou 40% pour la réduction des intrants selon le type de matériel. Avec une majoration pour les nouveaux installés, les jeunes agriculteurs, les Cuma et les Dom.