Plan de relance : les coopératives chiffrent à 9 Mrd€ les besoins d'investissements

Dépêche - Publié le 17.12.2020 par Mathieu Robert

9 Mrd€ d'investissements, six fois plus qu'aujourd'hui, sont nécessaires pour les transitions agro-écologiques et liées au changement climatique, a estimé le 16 décembre La Coopération agricole, qui réclame «un accompagnement fort» des pouvoirs publics. «Le plan de relance (1 Mrd€, ndlr) doit servir de tremplin» pour financer les transitions de toute la chaîne alimentaire, a déclaré le président Dominique Chargé. L'effort d'investissement représente aujourd'hui 1,45 Mrd€ à la fois dans l'agriculture et l'agroalimentaire, soit 8 % du total réalisé. D'après ses chiffres, les besoins sont évalués à 9 Mrd€ pour les transitions agro-écologiques et liées au changement climatique. Ils représentent 5 à 6 Mrd€ dans l'agriculture, 2,5 à 3 Mrd€ dans l'agroalimentaire. «Il faut donc que nous multiplions par six les investissements» pour ces transitions, selon Dominique Chargé. Un niveau «atteignable si cela n'obère pas les capacités de production» compte-tenu aussi du besoin de «restaurer la souveraineté alimentaire», a-t-il jugé. Et de souligner «la nécessité d'un investissement massif sur l'appareil productif» mais aussi dans les transitions. A ses yeux, il n'y aura «pas de transformation de nos modèles» favorable à l'écologie sans «compétitivité de nos métiers, de nos filières».