Plan de relance: ni social, ni économique

Le gouvernement annonce 100 milliards d'Euros pour relancer l'économie après le confinement. Des mesures qui ne répondent ni à l'urgence sociale, ni à la nécessaire bifurcation écologique.

L'orientation générale de ce plan est un soutien aux entreprises, y compris les plus grosses qui n'ont pas toutes des problèmes de trésorerie. Un cinquième du plan est ainsi consacré à une réduction « d'impôt de production » alors que ce type de politiques a rarement favorisé les investissements utiles ne seront d'aucun secours pour sauver les salarié•e•s des centaines de milliers de licenciements en cours ou à venir.

Assorties d'aucune conditionnalité sociale ou environnementale et privant un peu plus les collectivités de fonds pour modifier en profondeur les modes de transports, de production, d'agriculture ou de logement, elles ne permettent pas une transformation écologiques et risquent d'abonder des activités incompatibles avec les limites planétaires.

Des alternatives crédibles, désirables et réalisables

De plus, aucune relance des services publics n'est envisagée et les sommes allouées aux minimas sociaux et aux personnes les plus précaires sont ridicules.

Syndicats (dont la FSU), associations et mouvements populaires et citoyens, ont des propositions pour des alternatives au capitalisme néolibéral, productiviste et autoritaire. Les mesures d'urgence du collectif unitaire « Plus Jamais Ça » constituent des premières pistes en ce sens.

[Link]