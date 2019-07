Plancher historique pour le rendement des Confédération à dix ans

Zurich (awp) - La chute des rendements sur le marché obligataire semble sans fin. Les rumeurs selon lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) va abaisser ses taux directeurs prochainement pèse notamment sur les emprunts de la Confédération. Le taux moyen de ces obligations à dix ans a atteint jeudi un plancher historique, à -0,602%.

Pour les investisseurs, le scénario d'une baisse des taux directeurs d'ici la fin du mois devient de plus en plus réaliste après la nomination de la Française Christine Lagarde à la tête de la BCE. Certains prédisent même une course à la dévaluation entre la Réserve fédérale américaine et son homologue européenne.

Toujours pieds et poings liés, la Banque nationale suisse n'a d'autre choix que de suivre la voie tracée par ses grandes soeurs, afin d'éviter une appréciation du franc face à l'euro ou au dollar.

Aux Etats-Unis, l'indicateur le plus important sur le marché obligataire - à savoir l'emprunt à dix ans du gouvernement américain - a dégringolé à un plus bas annuel, à 1,63%. Le plancher historique de 1,3579 % (juillet 2016) demeure cependant encore loin.

