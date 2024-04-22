22 avril (Reuters) - Planisware SA:
* EXERCICE INTÉGRAL DE L'OPTION DE SURALLOCATION POUR UN MONTANT DE 36 MILLIONS D'EUROS
* SUCCÈS DE LA TRANSACTION AVEC UN MONTANT FINAL DE 278 MILLIONS D'EUROS
* TENANT COMPTE DE L'EXERCICE INTÉGRAL DE L'OPTION DE SURALLOCATION, UN TOTAL DE 17.347.750 ACTIONS EXISTANTES ONT ÉTÉ VENDUES DANS LE CADRE DE L'OIP.
* SUITE À L'EXERCICE INTÉGRAL DE L'OPTION DE SURALLOCATION, LE FLOTTANT PASSE DE 21,74% À 25,00% Texte original sur WorkSpace: Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)