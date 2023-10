Planisware lance son introduction en bourse sur Euronext Paris

Lancé en 1996, Planisware, spécialiste de l'édition de logiciels SaaS B2B, annonce ce lundi le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment A). La fixation du prix de l'Offre est prévue le 11 octobre prochain. La fourchette indicative des prix s'établit entre 16 et 18 euros par action.



"Nous sommes convaincus que cette introduction en Bourse, conforme à notre vision, notre rôle d'accélérateur de l'économie de projet et notre historique de forte croissance profitable, nous donnera les moyens de réaliser notre ambition : être le premier fournisseur de solutions de gestion de projets multispécialiste", déclare Pierre Demonsant, Co-fondateur et Président de Planisware.