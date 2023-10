Planisware valorisé entre 1,1 et 1,25 milliard d'euros

Le 02 octobre 2023 à 17:08 Partager

Planisware table sur une valorisation comprise entre 1,1 et 1,25 milliard d'euros lors de son entrée sur Euronext Paris. La fourchette indicative des prix s'établit entre 16 et 18 euros par action de l'éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de projets. Il faut remonter à octobre 2021 et l'IPO du spécialiste européen du cloud pour trouver une opération plus importante.



Le produit brut de la vente des actions est d'environ 241 millions d'euros, pouvant être porté à un maximum d'environ 278 millions d'euros (si l'option de surallocation est intégralement exercée), sur la base d'un prix égal au bas de la fourchette indicative, et environ 272 millions d'euros, pouvant être portés à un maximum d'environ 312 millions d'euros (si l'option de surallocation est exercée en totalité), sur la base d'un prix égal au haut de la fourchette indicative.



La fixation du prix de l'offre est prévue le 11 octobre prochain pour des premiers pas sur Euronext le lendemain.



CDC Tech Premium s'est engagée à placer un ordre dans le livre d'ordres d'un montant de 25 millions d'euros, au prix de l'offre.



"Nous sommes convaincus que cette introduction en Bourse, conforme à notre vision, notre rôle d'accélérateur de l'économie de projet et notre historique de forte croissance profitable, nous donnera les moyens de réaliser notre ambition : être le premier fournisseur de solutions de gestion de projets multispécialiste", déclare Pierre Demonsant, Co-fondateur et Président de Planisware.



Le groupe prévoit une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 31% pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 contre 31,3% pour l'exercice précédent. Le groupe prévoit d'atteindre un ratio de conversion en trésorerie de plus de 90% pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 et d'environ 80% pour l'exercice clos au 31 décembre 2024.



Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société et de la réalisation des prévisions ci-dessus, le groupe a l'intention de distribuer en 2024 un dividende représentant 40% de son résultat net de l'exercice clos au 31 décembre 2023.



Le groupe vise une amélioration de sa marge d'Ebitda ajusté pour atteindre environ 35% en 2026. Enfin, Planisware a pour objectif de distribuer des dividendes à ses actionnaires à hauteur de 40% du résultat net au titre de chacun des exercices de la période 2025-2026.