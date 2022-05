Planned Parenthood et d'autres groupes américains de défense du droit à l'avortement vont dépenser 150 millions de dollars pour les élections de mi-mandat.

Planned Parenthood Action Fund, NARAL Pro-Choice America et Emily's List ont déclaré que leur investissement conjoint était destiné à "répondre de manière agressive aux attaques sans précédent contre les droits sexuels et reproductifs et le droit à l'avortement dans tout le pays et à sensibiliser les électeurs aux législateurs qui sont à blâmer".

La Cour suprême des États-Unis doit se prononcer d'ici la fin du mois de juin sur un cas impliquant une loi sur l'avortement du Mississippi soutenue par les Républicains, qui a le potentiel de modifier ou d'annuler l'arrêt historique de 1973 Roe v. Wade qui a légalisé l'avortement dans tout le pays.

Au cours des plaidoiries dans cette affaire, les juges conservateurs ont signalé leur volonté de réduire considérablement le droit à l'avortement aux États-Unis.

En prévision de ce jugement, les législatures des États dirigées par les républicains ont adopté des interdictions de plus en plus strictes de l'avortement. En 2022, cinq États ont promulgué des lois interdisant l'avortement plus tôt dans la grossesse que ne l'autorise l'arrêt Roe vs.

Les trois groupes ont déclaré que l'argent sera dépensé principalement dans les swing states et les États qui pourraient faire partie intégrante de leurs efforts pour maintenir l'accès à l'avortement dans tout le pays, notamment la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et la Californie.

L'argent ira, entre autres, à la publicité, à la sensibilisation des électeurs et à des actions en personne dans les capitales des États et à Washington, D.C. Les organisations soutiendront les candidats au niveau des États et au niveau national.

"Nous avons atteint un moment de crise pour l'accès à l'avortement parce que les politiciens conservateurs se sont engagés dans un effort coordonné pour contrôler nos corps et notre avenir", a déclaré Alexis McGill Johnson, présidente de Planned Parenthood, dans un communiqué.

Un sondage réalisé en 2021 à l'adresse https://www.plannedparenthoodaction.org/uploads/filer_public/08/24/0824ff5b-ee5c-49d4-a1dd-4de2c5a05919/me-14139_abortion_in_2022_11-12-21_1_1_1_1.pdf auprès d'"électeurs inscrits ambivalents" dans la plupart des États balancés, commandé par Planned Parenthood, Emily's List et American Bridge 21st Century, a révélé que la question du droit à l'avortement incitait les électeurs à soutenir les démocrates plutôt que les républicains par une large marge.

Un sondage Reuters/Ipsos de décembre a montré que 48% des adultes américains pensent que l'avortement devrait être légal dans la plupart ou tous les cas, 38% disent qu'il devrait être illégal dans tous ou la plupart des cas, et 14% sont incertains.