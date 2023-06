Le Planning familial a intenté mardi une action en justice pour bloquer une nouvelle loi du Kansas exigeant des prestataires de soins de santé qu'ils informent les patientes que l'avortement médicamenteux peut être inversé, une affirmation potentiellement dangereuse qui n'est pas étayée par des données probantes.

L'action intentée devant le tribunal de district du comté de Johnson, contre les autorités locales et de l'État au nom d'un groupe de médecins, remet également en cause d'autres dispositions exigeant que les prestataires avertissent les patientes que l'avortement est lié au cancer du sein et qu'ils attendent au moins 30 minutes après avoir rencontré une patiente avant de pratiquer un avortement.

L'Institut national du cancer des États-Unis a conclu qu'il n'y avait pas de lien entre l'avortement et le cancer du sein.

Le bureau du procureur général du Kansas, Kris Kobach, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les parlementaires républicains du Kansas ont adopté le projet de loi sur l'inversion de l'avortement médicamenteux en avril, modifiant une loi de longue date qui exigeait déjà une série de conseils obligatoires aux patients et une période d'attente avant les avortements. Le corps législatif a ensuite passé outre le veto de la gouverneure démocrate de l'État, Laura Kelly.

L'avortement médicamenteux consiste à prendre le médicament mifépristone suivi du misoprostol. La loi du Kansas exige des médecins qu'ils précisent que l'effet de la mifépristone, avant celui du misoprostol, peut être annulé par l'administration d'une forte dose d'une hormone, la progestérone.

Le seul essai clinique de ce procédé a été interrompu prématurément après que trois des douze patientes ont subi de graves hémorragies les obligeant à se rendre à l'hôpital.

Planned Parenthood a déclaré dans l'action en justice intentée mardi que le fait d'exiger des médecins qu'ils suggèrent "des traitements expérimentaux et potentiellement dangereux viole l'éthique médicale et expose les plaignants à des mesures disciplinaires ou à une responsabilité potentielle".

Il a également déclaré que l'ensemble de la loi sur les conseils aux patients en matière d'avortement "sape les principes d'intégrité corporelle et d'autonomie décisionnelle qui sous-tendent la doctrine du consentement éclairé" et viole les droits à la liberté d'expression des médecins.

L'avortement médicamenteux est sous les feux de l'actualité nationale depuis qu'un juge fédéral du Texas a suspendu l'autorisation de la mifépristone en avril. La Cour suprême des États-Unis a mis cette décision en suspens pendant que l'administration Biden fait appel.

De nombreux États dirigés par des républicains ont interdit l'avortement depuis que la Cour suprême a supprimé le droit constitutionnel fédéral à l'avortement l'année dernière. L'avortement reste légal au Kansas.