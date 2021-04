Plant Advanced Technologies : Résultats Annuels 2020

Regulatory News:

Plant Advanced Technologies PAT SA (Paris:ALPAT):

INFORMATION FINANCIÈRE SIMPLIFIÉE PAT SA AU 31 DÉCEMBRE 2020

(Comptes sociaux - Les résultats annuels présentés ci-dessous ne sont pas consolidés, ils concernent uniquement la maison mère PAT SA. Ils n’intègrent donc pas les filiales StratiCELL, Cellengo (filiales à 100%), PAT Zerbaz (filiale à 99%), Temisis (filiale à 98%) et Couleurs de Plantes (filiale à 66%).

(En k€) 2020 2020 * 2019 Chiffre d’affaires Subventions CIR 1 256 148 819 1 256 148 898 1 172 250 794 Résultat d’exploitation (1 596) (1 952) (1 548) Résultat financier (56) (57) (57) Résultat exceptionnel 169 169 261 Résultat net (664) (940) (541)

*à périmètre comparable : hors apport partiel d'actif au profit de la filiale CELLENGO au 31 juillet avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Le conseil d’administration s’est réuni le 27 avril 2021 et a arrêté les comptes sociaux au 31 décembre 2020 de Plant Advanced Technologies PAT SA. Les Commissaires aux comptes ont procédé à un audit complet de ces comptes et ont émis leur rapport conformément aux dispositions légales.

Le résultat net de PAT ressort à - 664 k€ contre -541 k€ en 2019 :

La Société a généré un chiffre d’affaires annuel en hausse de 7% à 1 256 k€ (contre 1 172 k€ en 2019).

Les achats sur l’exercice augmentent du fait de la montée en puissance de l’activité de la filiale PAT Zerbaz qui délivre une année pleine en 2020. Basée sur l’Ile de la Réunion, cette filiale est spécialisée dans la découverte de principes actifs et molécules végétales rares à partir de la biodiversité tropicale.

Les frais de personnel s’élèvent à 1 833 k€ au 31/12/2020 contre 1 889 k€ au 31/12/2019. Ces frais représentent 66 % des charges de la société (contre 69 % en 2019). La diminution est liée au transfert de chercheurs à la filiale Cellengo.

Le niveau des investissements est resté élevé, notamment au profit de la filiale PAT Zerbaz pour accompagner la croissance de ses activités de recherche.

Le Résultat Financier est stable à -56 k€ au 31 décembre 2020

Le Résultat d’Exploitation s’inscrit à -1 596 k€ contre -1 548 k€ en 2019 et intègre un Crédit d’Impôt Recherche et Innovation de 819 k€

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF (En k€) PASSIF (En k€) 2020 2019 2020 2019 Immobilisations 11 624 9 965 Capitaux propres 9 337 10 003 Stocks, créances et autres actifs 2 841 2 310 Dette financière et provisions 4 325 2 943 Trésorerie 291 1 533 Dettes fournisseurs et autres 797 637 TOTAL 14 815 13 888 TOTAL 14 815 13 888

PAT a apporté les éléments d’actif (1 512 k€) et les éléments de passif (59 k€) au capital de sa nouvelle filiale Cellengo le 31 juillet 2020 pour un montant global net de 1 453 k€ avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Il est à noter également que Plant Advanced Technologies PAT a souscrit au cours du premier semestre pour 1,2 M€ de PGE, qui a été complété au second semestre par des prêts Rebond et Innovation auprès de la BPI ainsi qu’un prêt bancaire de 200 k€ courant novembre 2020.

Pour rappel, Temisis, filiale de PAT a réalisé une augmentation de capital d’un montant de 1,6 M€ sur une valorisation pré-money de 40 M€. A l’issue de cette opération, PAT conserve 98,46% du capital de sa filiale.

PAT affiche une situation financière saine : dette nette à 4,0 M€ au 31 décembre 2020 pour des capitaux propres de 9,33 M€.

PERSPECTIVES

L'année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte inédit, tous les clients de PAT sont restés fidèles et le retard de certains projets devrait être rattrapé en 2021.

Le nouveau partenariat de distribution avec CLARIANT en cosmétique commence à porter ses fruits avec les premières commandes significatives reçues en ce début d’année.

Toutes les filiales de PAT (PAT Zerbaz, Cellengo, Temisis, Straticell et Couleurs de Plantes) bénéficient d’une excellente visibilité pour 2021, tant en termes commerciaux, que de R&D et de partenariats stratégiques.

Plant Advanced Technologies PAT est ainsi confiant dans l’atteinte de ses objectifs de croissance pour l’année 2021.

La Société confirme par ailleurs sa détermination à réaliser au mieux sa feuille de route :

Poursuite de la maîtrise des coûts et des efforts sur la trésorerie.

Déploiement de sa stratégie de commercialisation centrée sur la mise en place de produits catalogue et la distribution indirecte.

Poursuite des travaux de recherche interne et collaboratifs, pour préparer le lancement de nouveaux produits.

Enfin, concernant les travaux sur le SARS-CoV-2, des tests sont toujours en cours sur plusieurs actifs. PAT investigue la recherche de molécules antivirales originales, complémentaire des stratégies actuelles de vaccination.

L’AUGMENTATION DE CAPITAL CONSECUTIVE A L’ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS ORDINAIRES DE PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT AUX SALARIES DE LA SOCIETE PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT ET CERTAINES DE SES FILIALES

Le Conseil d’Administration du 25 avril 2019, a décidé, en vertu des délégations données par l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2017 (17ème résolution) de mettre en place un plan d’attribution gratuite d’actions au profit de salariés de PAT et de certaines de ses filiales.

En date du 26 avril 2021, Monsieur Jean-Paul Fèvre, Président Directeur Général de Plant Advanced Technologies PAT a constaté l’augmentation de capital correspondante et procédé à la finalisation de l’opération.

Montant de l’augmentation de capital du 26 avril 2021 : 4 808 € par création de 4 808 actions

Prix des actions créées : 22,00 € (cours de Bourse à l’ouverture du 26 avril 2021)

Le capital social est en conséquence porté de 1 085 906 € à 1 090 714 € divisé en 1 090 714 actions de 1 Euros chacune.

En conséquence de ce qui précède le nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social Plant Advanced Technologies PAT s’établit à : 1 090 714.

Cette attribution a pour objectif de fidéliser et d’intéresser à long terme aux résultats de Plant Advanced Technologies PAT toutes les catégories de salariés concernés.

CALENDRIER FINANCIER

Le périmètre de l’information financière change en 2021. Les premiers comptes consolidés de Plant Advanced Technologies PAT seront publiés d’ici fin juin 2021.

Forum Midcap Partners 12 mai 2021

Publication Résultats annuels 2020 consolidés d’ici fin juin 2021

Réunion SFAF d’ici fin juin 2021

Assemblée générale avant le 31 juillet 2021

A propos de PAT - www.plantadvanced.com

Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®).

Plant Advanced Technologies est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT

Reuters ALPAT.PA - Bloomberg : ALPAT : FP

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210428005901/fr/