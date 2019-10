Planview : offre une nouvelle solution d'évaluation des coûts de l'Agile qui élimine le pointage manuel et réduit les difficultés financières liées à l'Agile à grande échelle

Chef de file de la gestion Lean de portefeuilles et de solutions Agile, Planview a annoncé aujourd’hui une solution basée sur kanban pour automatiser la saisie des coûts des équipes Agile, supprimant ainsi un obstacle majeur à l’évolutivité de l’Agile. Cette nouvelle approche, fondée sur l’expertise unique de Planview en matière de gestion de portefeuilles, de gestion financière et de solutions Lean et Agile, calcule automatiquement les heures des équipes Agile, supprimant ainsi le besoin de remplir les relevés d’heures travaillées. Les dirigeants de l’Agile et des finances peuvent désormais constater l’impact de leurs équipes Agile sur le bilan de l’entreprise en identifiant les coûts de développement de l’Agile pour une évaluation correcte des coûts d’investissement et d’exploitation.

« Nous sommes ravis de lancer sur le marché la première solution automatisée d’évalution des coûts des équipes Agile, du développement logiciel aux opérations commerciales », a déclaré Patrick Tickle, directeur Produit, de Planview. « Pour nombre d’entreprises qui passent à l’Agile, les relevés de temps font partie d’un processus commercial ancien ; or, les heures travaillées et les règles de capitalisation représentent en réalité un levier financier conséquent et difficile à éliminer pour la plupart des sociétés. Maintenant, en déplaçant une fiche sur le tableau Planview LeanKit™, le service financier dispose d’informations analysables et exploitables sur les coûts, éliminant par la même occasion les relevés d’heures des membres de l’équipe. Cette innovation profite également à nos clients et supprime un obstacle majeur à l’évolutivité de l’Agile. »

« En qualité de directeur financier, je peux témoigner de l’efficacité de ce calcul du temps des entreprises, qui permet de recueillir des informations entraînant une meilleure capitalisation, ce qui se traduit par un bilan positif. Cette nouvelle fonctionnalité permet au service financier d’innover en fusionnant les pratiques comptables anciennes et modernes et de devenir un partenaire de transformation Agile », a expliqué Todd Sanders, directeur financier de Planview.

Cette solution de prestation Lean et Agile, de Planview tire parti de Planview Enterprise One™ et des fonctionnalités d’entreprise Kanban, du Planview LeanKit, pour synthétiser et convertir les tâches des équipes, le temps de travail et les travaux en cours, en données réelles, consolidées et analysables sur les coûts Agile. Ces informations complètes permettent aux équipes Agile de recevoir le financement et le budget dont elles ont besoin pour leurs projets. Elles suppriment également le besoin de remplir des relevés d’heures, et le rapprochement des feuilles des heures travaillées, ce qui restitue du temps de développement à l’entreprise.

Pour découvrir comment la solution Lean et Agile, de Planview peut aider votre entreprise à optimiser la gestion des coûts et de la capitalisation du développement de l’Agile, visitez le stand de Planview au salon SAFe mondial 2019 à San Diego les 2 et 3 octobre, téléchargez le livret électronique The Challenges of Agile Software Development Costing and Capitalization (Les défis du coût et de la capitalisation du développement du logiciel Agile), ou rendez-vous sur planview.com/lean-agile-delivery.

À propos de Planview

En tant que leader mondial, Planview facilite la réalisation des objectifs d’affaires de toutes les organisations. Nous fournissons les solutions les plus complètes du secteur, conçues pour la planification stratégique, la gestion des portefeuilles et des ressources, la prestation Efficiente et Agile (Lean and Agile), ainsi que la gestion des portefeuilles de produits, des capacités, des technologies, de l’innovation et du travail en collaboration. Nos solutions s’appliquent à toutes les catégories de travail, de ressources et d’organisations, pour répondre aux besoins les plus variés d’équipes, de départements et d’entreprises divers et dispersés. Ayant son siège à Austin, au Texas, Planview compte plus de 700 employés au service de plus de 5 000 clients à travers le monde, grâce à une culture innovante de leadership technologique, à une expertise approfondie du marché, et à des communautés très investies. Pour en savoir plus, visitez www.planview.com.

