Plastic Omnium ramollit au 1er trimestre

Paris (awp/afp) - L'activité de l'équipementier automobile français Plastic Omnium a souffert de la pénurie de semi-conducteurs mais aussi de la guerre en Ukraine au premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros (2,2 milliards de francs suisses), en baisse de 2,7% par rapport au premier trimestre 2021.

Malgré les incertitudes, le groupe a maintenu mercredi ses perspectives financières pour 2022 avec une marge opérationnelle prévue entre 5 et 6%.

La baisse de la production automobile mondiale (-4% selon S&P Mobility), particulièrement soutenue en Europe (-18,2%), où Plastic Omnium réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires, a fortement perturbé l'activité du groupe.

Le chiffre d'affaires a chuté de 16,7% sur le vieux continent par rapport à la même période en 2021. L'arrêt des chaines de production automobile lié à la pénurie de semi-conducteurs et la guerre en Ukraine "a été particulièrement prononcée pour Plastic Omnium en France (Stellantis, Renault), en Allemagne et en Europe de l'Est (Volkswagen, Daimler, BMW)", a précisé l'équipementier dans un communiqué.

"Le mois de mars et la guerre en Ukraine ont diminué considérablement l'avance que nous avions acquise en janvier et février", a expliqué lors d'une conférence devant des analystes la directrice financière du groupe Kathleen Wantz-O'Rourke.

Ailleurs dans le monde, le groupe qui conçoit et fabrique des éléments extérieurs de carrosserie (notamment des pare-chocs), des réservoirs d'essence et des systèmes de dépollution des véhicules, a mieux résisté.

En Amérique du Nord, Plastic Omnium "surperforme" (chiffre d'affaire en hausse de 9,7%) grâce à "une meilleure allocation des semi-conducteurs aux constructeurs présents en Amérique du Nord, et en particulier chez General Motors au Mexique", détaille le communiqué.

En Asie hors Chine, le chiffre d'affaires bondit de 7,7% porté par l'Inde et la Thaïlande. La Chine (seul marché où la production automobile a augmenté), l'activité de Plastic Omnium résiste bien grâce aux co-entreprises qui "affichent une croissance très soutenues" et permettent d'atteindre une hausse de 2,7% du chiffre d'affaires.

Un début de confinement à Shenyang (nord-est) et les Jeux olympiques ont cependant ralenti l'activité réservoir du groupe dans le pays.

Le groupe s'est également félicité de nombreux succès commerciaux "notamment dans l'hydrogène" pour la construction de réservoirs en France ou aux Etats-Unis, un secteur qui "jouera un rôle clef à moyen terme", selon Kathleen Wantz-O'Rourke.

Le groupe a enfin défendu ses prises de position dans la mobilité électrique en se félicitant de l'ouverture de "négociations exclusives pour l'acquisition d'Actia Power, fournisseur de solutions prioritairement pour la mobilité électrique lourde."

afp/jh