Plastic Omnium va acquérir une branche d'Actia

Paris (awp/afp) - Plastic Omnium a signé dimanche un accord avec le groupe Actia en vue d'acquérir la division "power", dédiée notamment à la fabrication de batteries électriques, ont annoncé lundi les deux groupes dans des communiqués distincts.

"Grâce à cette acquisition, Plastic Omnium bénéficiera d'une nouvelle plateforme technologique et de capacités de R&D de pointe dans la conception de composants électroniques, de systèmes de stockage et de gestion d'énergie électrique, ainsi que de l'accès à un solide portefeuille de clients dans la mobilité lourde", explique le communiqué de Plastic Omnium.

Face à l'électrification du marché, l'équipementier français, leader mondial des pare-chocs et des réservoirs, avait affiché son ambition de se développer dans les moteurs électriques et l'hydrogène pour propulser son chiffre d'affaires.

Les groupes étaient entrés au printemps dernier en négociations exclusives pour la cession de la division "power" d'Actia, pour une valeur d'entreprise de 52,5 millions d'euros, ajoutent les communiqués.

La finalisation de l'acquisition est prévue au troisième trimestre 2022 et sera entièrement autofinancée, a déclaré Plastic Omnium.

L'équipementier, qui fin 2022 devrait compter 37.500 collaborateurs, 147 usines et 47 centres de R&D dans 25 pays, s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2025 sur les scopes 1 et 2, soit les émissions directes de sa production et de sa consommation d'énergie (11% du total).

La neutralité sur le scope 3, soit les émissions de ses fournisseurs et qui résultent de l'utilisation de ses produits, devrait être atteinte en 2050.

Plastic Omnium ne délaisse pas pour autant les systèmes à carburant, secteur dans lequel il prévoit d'accroître sa part de marché et d'adapter sa production.

De son côté, Actia Power est spécialisée dans la conception et la fabrication de batteries embarquées, d'électronique de puissance et de systèmes d'électrification destinés à la mobilité électrique des camions, bus, cars, trains et engins de chantier.

Basé à Toulouse, le groupe emploie actuellement 200 salariés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros.

