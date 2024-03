La société de capital-investissement Platinum Equity a engagé des conseillers pour étudier une vente de Club Car qui pourrait valoriser le fabricant de voiturettes de golf à plus de 2 milliards de dollars, dette comprise, selon des personnes au fait du dossier.

Platinum Equity a commencé à travailler avec la banque d'investissement Goldman Sachs sur cette vente, qui devrait susciter l'intérêt de sociétés de rachat, ont indiqué les sources.

Club Car génère un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de plus de 200 millions de dollars sur 12 mois, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Platinum Equity et Goldman Sachs se sont refusés à tout commentaire.

Club Car a produit ses premiers chariots de golf avec volant à la fin des années 1950. Ils sont utilisés par les plus grandes organisations du circuit, comme la Professional Golfers' Association of America, ainsi que dans le secteur du tourisme et d'autres secteurs pour déplacer des personnes sur de courtes distances. L'entreprise assure également l'entretien et la réparation de ses voiturettes, en travaillant avec plus de 350 distributeurs et revendeurs dans le monde entier, comme l'indique son site web.

Platinum Equity a racheté Club Car au fabricant de composants industriels Ingersoll-Rand en 2021 pour environ 1,7 milliard de dollars. L'un de ses concurrents, E-Z-GO, appartient à Textron, fabricant de l'avion d'affaires Cessna.