Platts va exclure le pétrole russe des évaluations du mazout et des soutes en Asie

Cette décision fait suite à une consultation antérieure de Platts visant à examiner la valeur marchande du matériel russe sur les marchés asiatiques du mazout et des soutes à haute et à basse teneur en soufre.

"La majorité des commentaires reçus par Platts suggéraient que les matières d'origine russe n'étaient plus commercialisables sur les marchés asiatiques du fioul et des soutes d'origine ouverte et soutenaient leur exclusion des évaluations Platts pertinentes", a déclaré la société.

Elle a ajouté que les commentaires allaient des préoccupations concernant une violation des sanctions internationales précédemment annoncées à l'encontre de la Russie aux implications potentielles pour les opérations commerciales des plafonds de prix du G7 du 5 février sur les produits pétroliers russes transportés par voie maritime.

Toutes les évaluations du mazout et des produits de soute asiatiques seront soumises aux normes d'origine Platts à partir du 1er mars, a déclaré la société.

Selon les normes d'origine Platts, les évaluations qui excluent les matières d'origine russe reflèteront le pétrole qui n'est "pas entièrement, ou en partie, produit, fabriqué ou traité en Russie, ou exporté de Russie".

Les évaluations reflètent également les transactions où les navires exécutants ne sont pas sous pavillon russe ou enregistrés, ou détenus par des sociétés russes.