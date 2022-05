Plombé par la conjoncture, le bitcoin prend le chemin de la cave

Zurich (awp) - Le bitcoin pâtit des inquiétudes autour de la hausse des taux et de l'évolution de l'économie mondiale. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la reine des cryptodevises est passée sous la marque des 36'000 dollars, son plus bas niveau depuis plus de deux mois. Ses principales rivales ont également accusé un sérieux recul.

Vendredi dans la matinée, le bitcoin s'échangeait autour de 36'485 dollars, soit près de 8% en deçà de son niveau de la veille. Pendant la nuit, il a frôlé les 35'700 dollars, un plus bas depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine fin février. Pas plus tard que mercredi, il se négociait encore à 40'000 dollars.

Les salles de marché prennent acte du net recul de l'appétence au risque des investisseurs, qui a également contaminé le secteur hautement volatil des cryptomonnaies. Les bourses américaines ont plongé jeudi, notamment l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, qui a chuté à son plus bas niveau depuis plus d'un an.

Premier concurrent du bitcoin, l'ether pointait à 2745 dollars, en recul de 7% par rapport au cours de la veille, alors que le solana, le polkadot ou encore l'avalanche, ont tous essuyé une contraction à deux chiffres au cours des dernières 24 heures.

