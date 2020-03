Bourse de Londres : Plongeon de 10% à la Bourse de Londres, pire séance depuis octobre 1987

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé jeudi sur un plongeon de plus de 10%, sa pire séance depuis octobre 1987, l'épidémie de coronavirus et son impact sur l'économie paniquant les investisseurs.

Créé en 1984, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a clôturé sur une baisse de 10,87% à 5237,48 points, creusant encore ses pertes entre la fin de séance à 16H30 GMT et l'enregistrement des derniers ordres passés.

Le lundi 19 octobre 1987, surnommé le "Black Monday", l'indice phare de la Bourse de Londres avait dégringolé de 10,8%, et encore de 12,2% le lendemain. Depuis le début de 2020, le FTSE-100 a fondu de plus de 30%.

"Ca a été encore une journée horrible sur les marchés, l'angoisse autour de la crise sanitaire (du coronavirus) continuant à monter", a commenté David Madden, analyste de CMC Markets.

Le marché britannique a plongé depuis l'ouverture après l'interdiction par le président américain, Donald Trump, des voyages d'Européens vers les Etats-Unis.

Il a creusé ses pertes dans l'après-midi après des annonces jugées décevantes de la Banque centrale européenne (BCE).

TOURISME Le secteur du voyage était touché de plein fouet. Le croisiériste Carnival a enregistré l'une des pires dégringolades (-17,71% à 1289,00 pence), le voyagiste TUI suivant de près (-17,14% à 385,20 pence). Le groupe aérien IAG, propriétaire de British Airways, a perdu 15,82% à 334,10 pence.

LOISIRS La chaîne de salles de cinéma Cineworld a dégringolé de 24,21% à 67,00 pence, les investisseurs craignant des fermetures de plus en plus poussées de lieux de rassemblements et un écroulement des recettes.

