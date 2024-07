Tokyo (awp/afp) - Au moins trois personnes étaient portées disparues au Japon vendredi après de fortes pluies qui ont fait déborder des rivières, emportant des voitures et incitant plusieurs milliers d'habitants à évacuer leur domicile, selon les autorités et les médias locaux.

Les autorités locales des départements de Yamagata et Akita, au nord de l'île principale de Honshu, ont émis des avis d'évacuation à l'intention de plus de 200'000 personnes, a indiqué l'agence de gestion des incendies et des catastrophes.

Au moins 4000 personnes ont été évacuées vers des abris, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

Deux rivières à Yamagata et une à Akita sont sorties de leur lit, selon la NHK, qui a diffusé des images montrant des eaux brunes en furie ayant emporté plusieurs voitures, dont un véhicule de police.

"Trois personnes, dont deux policiers qui étaient partis à la recherche d'un homme disparu, sont portées disparues", a déclaré un responsable local à l'AFP.

L'agence météorologique japonaise avait émis cette semaine son niveau d'alerte le plus élevé pour des fortes pluies à Yamagata. Elle a ensuite rétrogradé l'alerte d'un cran sur son échelle qui en compte cinq.

L'Agence météorologique japonaise a toutefois appelé vendredi le public à "rester vigilant" face aux risques de glissements de terrain et d'inondations.

Ces dernières années, le Japon a connu des pluies torrentielles d'une ampleur sans précédent dans certaines régions du pays, avec des inondations et des glissements de terrain qui ont parfois fait des victimes.