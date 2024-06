Plum propose désormais des ETF en France

Plum a annoncé l’élargissement de sa gamme d'investissement avec le lancement des ETF en France. En partenariat avec la fintech berlinoise Upvest, l'application de finances personnelles propose désormais à ses utilisateurs en France des investissements directs et fractionnés dans des ETF libellés en euros par le biais d'un compte-titre.



Elle met ainsi 47 ETF à la disposition de ses abonnés pro et premium, tels que le CAC 40, le S&P 500, l'ETF Intelligence Artificielle WisdomTree Artificial Intelligence) ou l'ETF Europe Dividendes (iShares EURO STOXX Select Dividend 30).



Plum offre également la possibilité à ses utilisateurs d'investir dans Easy ETF, une gamme de 3 ETF diversifiés à l'échelle mondiale et adaptés à différents profils de risque afin d'aider les utilisateurs à débuter leur parcours d'investissement, et ce sans abonnement payant.