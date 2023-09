Bienne (awp/ats) - Depuis samedi 04h10 et durant tout le week-end, plus aucun train des CFF ni du BLS ne transite par la gare de Bienne en raison de travaux sur les lignes électriques à haute tension. Des dizaines de bus ont été mis à la disposition des voyageurs qui doivent s'attendre à des trajets plus longs de 15 à 30 minutes.

Le trafic ferroviaire grandes lignes et régional est interrompu tout ce week-end ainsi que le week-end des 7 et 8 octobre en gare de Bienne. Les lignes électriques à haute tension qui fournissent du courant de traction aux lignes de contact doivent être renforcées. Pendant ces travaux, l'alimentation a dû être coupée dans la gare.

En collaboration avec la Ville de Bienne, les CFF ont mis sur pied une offre de substitution, soit une cinquantaine de bus pour 1000 correspondances quotidiennes. Ce sont quelque 30'000 voyageurs quotidiens qui transitent par la gare un week-end. Une soixantaine d'assistants clientèle ont été déployés pour renseigner le public.

Des bus rapides circulent entre Neuchâtel, Bienne et Granges Sud (SO) toutes les 15 minutes. Les autres lignes sont desservies par des bus régionaux à la cadence semi-horaire. Mais il faut compter avec des temps de trajet en moyenne plus longs entre 15 et 30 minutes. Le retour à la normale est fixé à lundi 04h10.

Lignes électriques

Les travaux portent sur le renforcement de l'alimentation électrique en prévision de l'augmentation du trafic ferroviaire ces prochaines années. "Il s'agit de 8 kilomètres de nouvelles lignes à tirer et de 4 kilomètres d'anciennes lignes à supprimer", a expliqué Vincent Baselgia, chef de projet. Les équipes sont à l'oeuvre 24 heures sur 24.

L'accès aux quais qui sont déserts est fermé par des grillages. Si le trafic ferroviaire est à l'arrêt, les commerces dans la gare sont eux ouverts. Les trains de marchandises ont été détournés et les trains de la compagnie régionale Aare Seeland circulent selon l'horaire sur la ligne Bienne-Täuffelen-Anet.

Une fermeture du trafic ferroviaire n'est pas aussi rare qu'on ne le pense, a relevé Frédéric Revaz, porte-parole des CFF, ajoutant que le trafic avait été interrompu un week-end à Lausanne en 2021. En novembre 2024, ce sera le tour de la gare de Genève. De telles opérations doivent se planifier longtemps à l'avance.

Cette interruption totale du trafic sur deux week-ends tombe durant les vacances scolaires dans certaines zones du canton de Berne. Dans les écoles biennoises, les vacances d'automne débutent le 7 octobre. Les CFF relèvent que les vacances et les week-ends se prêtent mieux à ces travaux, car il y a moins de pendulaires.

Geste des CFF

Pour apaiser le mécontentement de certains voyageurs et faciliter le déplacement des passagers, les CFF ont, en collaboration avec la Ville de Bienne, décidé de transporter gratuitement les bagages et les vélos des personnes domiciliées à Bienne ou dans une commune voisine à travers la Suisse ainsi que vers les aéroports de Zurich et de Genève.

Concrètement, un service de bagages gratuit est proposé pendant les week-ends, les 30 septembre et 1er octobre ainsi que les 7 et 8 octobre.

ats/rp