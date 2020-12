Plus basse, plus large, plus rapide : La Coupe Nissan Sentra sera lancée avec une première saison débordante d'action en 2021

MISSISSAUGA, Ontario, 16 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nissan Canada et J.D. Promotion & Compétition ont annoncé aujourd’hui le lancement de la Coupe Nissan Sentra, héritière des six années de succès de la Coupe Nissan Micra au Canada. La série de courses Coupe Nissan Sentra est exclusive au Canada, et offre aux pilotes l’une des opportunités les plus abordables de participer en sport automobile, tout comme la Coupe Micra avant elle. Le lancement de la Coupe Nissan Sentra se fera en mai 2021. Nissan s’associe une nouvelle fois à J.D. Promotion & Compétition dans le cadre d’un contrat de trois ans, renforçant ainsi un partenariat né au tout début de la Coupe Nissan Micra.

Créée en 2015, la Coupe Nissan Micra s’est rapidement positionnée comme la nouvelle référence en matière de sport automobile accessible au Canada. Cette série s’est affirmée comme tremplin pour les pilotes à fort potentiel, dont bon nombre sont issus du karting, vers d’autres événements de courses après s'être aguerris en Coupe Micra. Une opportunité qui se poursuit pour les pilotes de talent de tous âges avec la Coupe Nissan Sentra, notamment dans la populaire catégorie Sénior dont le nombre de participants a été constamment en augmentation depuis 2015.

Un produit qui évolue dans la salle d’exposition comme sur la piste de course

Comme c’est le cas pour le cycle de vie habituel des produits, Nissan Canada et J.D. Promotion & Compétition font évoluer leur populaire série monotype en remplaçant le véhicule par un modèle des plus récents de la gamme Nissan. La berline compacte Sentra, dont une version entièrement redessinée a été lancée en 2020, est plus élégante, plus sportive et plus aérodynamique que jamais, ce qui en fait le véhicule parfait pour propulser la série vers de nouveaux sommets.

« Depuis les années 1930, le riche parcours de Nissan abonde en petites voitures plaisantes à conduire. Comment mieux démontrer la performance d’un véhicule – dans sa version de série – qu’en poussant ses limites sur une piste de course? », déclare Steve Milette, président de Nissan Canada Inc. « La Nissan Micra a rappelé à tous l’engagement de Nissan à la durabilité. Notre série de courses automobiles doit évoluer au même rythme que notre portefeuille de produits. La nouvelle Nissan Sentra est plus large et plus basse que la précédente génération et a une posture athlétique prête à affronter les pistes les plus difficiles au Canada. Elle était donc la prochaine étape naturelle dans l’évolution de la série de courses la plus excitante au pays. »

La voiture de course de la Coupe Nissan Sentra

Tous les véhicules prenant part à la Coupe Nissan Sentra sont construits à partir du modèle de base Nissan Sentra « S » avec boîte manuelle à 6 vitesses. L’équipe de Motorsports in Action de Saint-Eustache, qui a conçu et modifié tous les véhicules de la Coupe Micra, a accepté avec enthousiasme le défi de transformer la technologique Sentra en machine de course. Cela dit, le moteur et la boîte de vitesses restent d’origine.

Parmi les modifications apportées pour préparer la Sentra à la piste de course, on compte une suspension de course avec ressorts hélicoïdaux ajustables sur mesure; des étriers haute performance à 4 pistons à l’avant avec disques de 355 × 32 mm; des conduites de frein à armature en acier inoxydable tressé; un ECM MoTeC M1 Series ; une barre stabilisatrice réglable à l’avant et un volant de course avec moyeu à dégagement rapide.

Pour ce qui est de la sécurité, la voiture de course de la Coupe Sentra est équipée de tous les éléments imposés et homologués par la FIA : une cage de sécurité à 6 points d’ancrage; un siège de course; un harnais de sécurité à 6 points; un filet de sécurité pour fenêtre; un système électrique d’extinction d’incendie de 4 litres d’agent formant film flottant (AFFF); un isolant de batterie électronique à état solide et de crochets de remorquage avant et arrière.

À l’extérieur, la posture solide actuelle de la Sentra est rehaussée d’un aileron issu du modèle sport Sentra SR ainsi que d’étriers et de disques arrière provenant des modèles SV et SR. La voiture de course de la Coupe Sentra est équipée d’un système d’échappement sur mesure en acier inoxydable et de jantes de course en alliage légères et noires de 18 × 9 po avec des pneus de compétition 265/645/18.

Les pilotes auront également des yeux derrière la tête grâce à la caméra arrière, et un dispositif de limitation de la vitesse pour respecter la limite permise dans les puits de ravitaillement.

Une machine de course à l’apparence d’une berline – les composants de la Sentra de série

La dynamique de conduite inégalée de la Sentra est d’abord attribuable à la nouvelle suspension arrière indépendante et à la suspension avant de type MacPherson.

La voiture de course de la Coupe Sentra conserve le moteur de série de 2 litres à 4 cylindres, qui remplace celui de 1,8 litre de la génération précédente; il développe 20 % plus de puissance, soit 149 ch, et 17 % plus de couple, soit 146 lb-pi.

Il faut aussi noter l’abaissement du centre de gravité par rapport à la précédente génération, réalisé en partie par l’élargissement de 5 cm (2 po) des voies avant et arrière et par la réduction de 5,5 cm (2,2 po) de la hauteur hors tout. La Sentra présente un coefficient de traînée de 0,29, le même que le coupé sport 370Z.

Pour en savoir plus sur la voiture de la Coupe Sentra, veuillez consulter la fiche technique.

La Sentra poussée au maximum – les premières impressions de conduite

Le québécois Jean-François Dumoulin, pilote professionnel de NASCAR, a joué un rôle essentiel dans le développement et les essais des voitures de la Coupe Micra en 2015, et a repris du service derrière le volant de la Sentra pour en optimiser la performance sur la piste en vue de la Coupe Sentra. Après avoir conduit longuement le prototype, M. Dumoulin a été impressionné par les performances de la berline compacte :

« Grâce à son empattement accru, à sa voie élargie et à son centre de gravité abaissé, la nouvelle Sentra a une allure et un comportement impressionnant. La tenue de route est exceptionnelle notamment grâce à la conception perfectionnée de la suspension. La Sentra est très agile, très stable et négocie les virages avec aplomb et précision. La capacité de freinage est tout simplement surprenante, ce qui aidera beaucoup les pilotes à parfaire leur technique de freinage. Avec cette performance rehaussée, les affrontements sur la piste n’en seront que plus serrés et excitants. Nous sommes vraiment contents du travail accompli qui, à l’évidence, représente un grand pas en avant pour cette série monotype. »

Vous souhaitez participer à la nouvelle série de courses? La voiture de la Coupe Sentra sera offerte au début de 2021 au prix de 39 990 $ (CAN).

Détail du lancement

Pour assurer une transition en douceur, les voitures de la Coupe Micra seront admises au sein de la Coupe Nissan Sentra, mais dans une catégorie distincte. Les véhicules de la Coupe Sentra et Micra partageront la grille, séparés en deux classes.

Les Sentra seront à l’avant du peloton, et les Micra, à l’arrière. Pour chaque course, il y aura les trois podiums habituels, mais séparés entre les pilotes de la catégorie Micra et de la Coupe Sentra. La catégorie Micra aura également un podium pour les recrues, et la Coupe Sentra, un podium pour les séniors. À la fin de la saison, un champion sera déclaré pour chaque catégorie.

Le calendrier 2021 sera annoncé au début de l’année prochaine, et les règlements techniques et sportifs seront publiés sous peu.

« Chez Nissan Canada, les séries de monotypes font partie de notre identité de marque. Nous saisissons cette occasion de renforcer nos liens avec les concessionnaires et les clients tout en attirant de nouveaux adeptes », conclut Adam Paterson, directeur du marketing. « Le sport automobile est tout simplement exaltant à regarder, et le point fort des courses monotypes c’est qu’il est très excitant de voir sa propre voiture poussée à l’extrême par les pilotes sur les circuits de course. La Sentra, l’un de nos modèles emblématiques, a été redéfinie avec le lancement de cette huitième génération, et elle le sera à nouveau grâce à la Coupe Nissan Sentra. Que la course commence! »

