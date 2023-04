Il ne sera plus nécessaire de fouiller au fond de votre sac pour trouver une crème pour les mains ou une bouteille d'eau oubliée à l'aéroport de Londres City, qui est devenu le premier aéroport de la capitale à supprimer la règle de la limite de 100 ml pour les liquides.

Grâce à de nouveaux scanners de haute technologie, les voyageurs passant les contrôles de sécurité à City pourront transporter jusqu'à deux litres de liquide, n'auront plus à mettre les articles de toilette dans un sac décroché et pourront laisser les ordinateurs portables et autres appareils électroniques dans leur bagage à main.

La Grande-Bretagne souhaite que les nouveaux scanners soient installés dans tous les aéroports d'ici juin 2024, ce qui contribuera à réduire les files d'attente aux contrôles de sécurité, car les passagers n'auront plus à sortir plusieurs articles de leurs sacs.

London City, situé à 10 miles à l'est du centre de Londres et desservant principalement des destinations européennes, est l'aéroport britannique le plus fréquenté à introduire cette technologie jusqu'à présent, après le petit opérateur Teesside dans le nord-est de l'Angleterre au début de l'année.

Alison FitzGerald, directrice de l'exploitation de London City, a déclaré que le voyage des passagers serait beaucoup moins stressant sans les tracas liés au déchargement des différents articles des bagages à main.

"Le nouveau processus offre une opération de sécurité beaucoup plus efficace avec un contrôle de sécurité amélioré", a-t-elle déclaré dans un communiqué mardi.

La Grande-Bretagne a introduit la règle des 100 ml de liquide dans les aéroports en 2006, lorsque la police a déjoué un projet d'attentat impliquant des explosifs liquides à Heathrow.

Une poignée d'aéroports aux États-Unis et la plateforme Schipol d'Amsterdam ont déjà installé des scanners de haute technologie. Le plus grand aéroport britannique, Heathrow, les a mis à l'essai.